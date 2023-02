CAMEROUN :: Assassinat de Martinez Zogo : l’argent du sang :: CAMEROON

Des courants d’idées qui tentent de discréditer l’enquête sur l’assassinat de Martinez foisonnent dans les réseaux sociaux et sur les plateaux des télévisions. A en croire ces idées, il n’y a aurait même pas de coupable du crime, tout laisse penser à l’argent du sang comme l’histoire de Judas Iscariote de la bible

Beaucoup écoutent mais n’entendent pas, beaucoup regardent mais ne voient pas. Ce bref passage de la bible est resté atemporel, et la société camerounaise en particulier et l’humanité entière en général, foisonnent de ceux qui correspondent à cette description. Depuis l’enlèvement et l’assassinat de Martinez Zogo, les révélations qui s’en suivent, les attitudes équivoques de certains membres de la société font non seulement penser à ce passage, mais surtout rappellent l’une des histoires clé de la bible, celle de la trahison incarnée par Judas Iscariote, celui qui a vendu Jésus pour de l’argent mais n’a pas pu s’en servir. Matthieu chapitre 26, versets 14-16, 47-56 et chapitre 27 versets 1 à 5 raconte :

« Alors l’un des douze, appelé Judas Iscariote, alla trouver les grands prêtres, et dit : Que voulez-vous me donner, et je vous le livrerai ? Et ils lui fixèrent trente pièces d’argent. Depuis ce moment, il cherchait une occasion favorable pour livrer Jésus. […] Comme il parlait encore, voici que Judas, l’un des douze, arriva et avec lui une foule nombreuse avec des glaives et des bâtons de la part des grands prêtres et des anciens du peuple. Celui qui le livrait leur avait donné un signe, disant : celui à qui je donnerai un baiser, c’est lui, saisissez-le. Et s’approchant aussitôt de Jésus, il dit : Salut, rabbi ; et il lui donna un baiser. Jésus lui dit : Ami, c’est pour cela que tu es là.

Alors ils s’approchèrent, mirent la main sur Jésus et le saisirent… Alors tous les disciples le laissant, s’enfuirent. Le matin venu, tous les grands prêtres et les anciens du peuple tinrent conseil contre Jésus en sorte de le faire mourir. Et, l’ayant entravé, ils l’emmenèrent et le livrèrent à Ponce Pilate, le gouverneur. Alors Judas, qui le livrait, voyant qu’il avait été condamné, se repentant, retourna les trente pièces d’argent aux grands prêtres et aux anciens en disant : J’ai péché en livrant un sang innocent. Mais eux lui dirent : que nous importe ? À toi de voir. Ayant jeté les pièces d’argent dans le Sanctuaire, et s’étant retiré, il se pendit. » Un autre évangile continue l’histoire en disant que l’argent fut ramassé, et comme il était maudit, personne ne voulait l’utiliser et on partit acheter un champ pour en faire un cimetière, c’est-à-dire un lieu de tristesse et où réside la mort.

Dieudonné Essomba par exemple demande sur sa page facebook si l’on s’est assuré si le colonel Danwe qui est passé aux aveux en citant les noms des commanditaires est lucide et équilibré. D’autres leaders ont simplement opté pour un mutisme suspect, pour une affaire qui tient le monde entier en haleine. Le font-ils par acquis de conscience, par loyauté, par respect subit pour la justice ou en exécution d’un contrat ? Si oui lequel ?

Martinez Zogo

Des informations de plus en persistantes font état de ce que des hommes de médias, des leaders d’opinion et d’autres influenceurs ont depuis l’enlèvement de Martinez Zogo, reçu de l’argent et continuent d’en recevoir pour désinformer, manipuler l’opinion, biaiser l’enquête ; si ce n’est pour « la boucler ». Pas possible d’apporter la moindre preuve, ce qui est normal, parce que cela ne se fait pas au grand jour. C’est comme la corruption qui se sent et se pressent, tout le monde sait qu’elle existe mais personne ne la voit. Seuls des signes extérieurs amènent à conclure, comme une grossesse qui amène à conclure qu’une femme a connu un homme. Ils sont en effets nombreux et se recrutent dans toutes les classes sociales, dont le raisonnement ou le silence dans lequel ils sont murés laissent croire que Martinez Zogo s’est enlevé seul, s’est torturé seul, s’est mutilé le corps et s’est jeté par enchantement sur un terrain nu à Ebogo 3 pour être découvert.

Les premières enquêtes ont permis d’interpeller des personnes comme Jean Pierre Amougou Belinga et avant lui des responsables de la Direction de la recherche extérieure comme Maxime Eko Eko et Justin Danwe. Mais à en croire certains, les enquêteurs sont sur une fausse piste, et les aveux obtenus jusqu’ici l’ont été soit sous contrainte, soit ont été donnés par des fous. Dieudonné Essomba par exemple demande sur sa page facebook si l’on s’est assuré si le colonel Danwe qui est passé aux aveux en citant les noms des commanditaires est lucide et équilibré. D’autres leaders ont simplement opté pour un mutisme suspect, pour une affaire qui tient le monde entier en haleine. Le font-ils par acquis de conscience, par loyauté, par respect subit pour la justice ou en exécution d’un contrat ? Si oui lequel ?

Jeter du discrédit

Il n’est pas exclu que ces attitudes tendant à discréditer l’enquête en cours et à disculper les suspects, aient un prix. On n’est pas loin de faire croire que les auteurs de ce crime ne sont pas des Camerounais et qu’il faudrait aller les chercher à l’extérieur du pays. Mais l’histoire est têtue, la nature est fidèle. S’il y en a qui prennent l’argent du sang, libre à eux, il faut bien vivre. Mais chacun devrait fermer les yeux et visualiser son fils, sa femme, sa mère, son père, son frère, son ami cher subir les atrocités que Martinez Zogo a subies, puis s’imaginer en train de prendre de l’argent pour se taire ou désinformer. Comme l’argent ne se mange pas en billet, il va bien acheter du pain pour son enfant, mais qu’il se dise bien que l’enfant en mangeant ce pain serait en train de boire du sang.

Cet argent utilisé à n’importe quoi, contaminerai cette chose de sang. Voiture, bière, maison, tout ne sera que sang. Dans l’histoire de Judas Iscariote, il a eu un dernier sursaut de conscience et est revenu remettre l’argent que personne n’a voulu reprendre, mais dans le cas d’espèce, il y en a qui serait en train de faire pire que Judas. Au lieu de remettre, ils en prennent même après que le sang soit versé. Dans l’intégralité, le passage du début lit dans Matthieu 13 versets 13-15 « Donc, je leur parle avec des comparaisons parce qu’ils regardent, mais ils ne voient pas. Ils entendent, mais ils n’écoutent pas et ne comprennent pas.

Ainsi, il leur arrive ce que le prophète Ésaïe a annoncé : “Dieu dit : Vous entendrez bien, mais vous ne comprendrez pas. Vous regarderez bien, mais vous ne verrez pas. Oui, la tête de ce peuple est devenue dure. Ils ont bouché leurs oreilles, ils ont fermé les yeux. Ils ne voulaient pas voir avec leurs yeux, entendre avec leurs oreilles, comprendre avec leur cœur. Ils ne voulaient pas changer leur vie, alors je n’ai pas pu les guérir !”