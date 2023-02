CAMEROUN :: Buéa : Jetée en prison enceinte, l’ex-compagne de “No Pity” libre :: CAMEROON

Un vent de joie souffle au sein de la famille d’Antoinette KONGNSO à Buéa. Cette dame de la trentaine vient de sortir de la prison centrale de Buéa dans la région du Sud-Ouest. Alors qu’elle était enceinte, elle est arrêtée en fin d’année 2021 à la maison familiale dans le chef-lieu de la région du Sud-Ouest et gardée à la prison centrale de Buéa.

Âgée de la trentaine cette dame est accusée d’être une complice du chef séparatiste NO PITY, ancien moto taximan à Buéa aujourd’hui l’un des plus redoutés chefs ” amazoniens” opérant désormais dans le nord-ouest.

Lorsqu’elle est arrêtée en 2021, Antoinette qui dit avoir rompu depuis belle lurette avec No Pity clame son innocence. Mais rien n’y fait. Elle est Jetée en prison sans jugement. Hier le 15 février 2023, la jeune commerçante a été jugée et reconnue coupable de 16 mois de prison ferme et 65 mille francs CFA d’amende pour complicité de terrorisme. Calcul fait, cette peine représente en effet la période qu’elle a passé en prison. Elle est donc libre. Elle sort de la prison ayant donné naissance à un enfant de plusieurs mois. En rappel, c’est après une plainte de Moja Moja, membre du BIR et chef traditionnel par ailleurs, qu’elle avait été arrêtée en 2021