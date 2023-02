CAMEROUN :: Miriam Tchocothe « Mon prochain livre traitera la question du harcèlement sexuel » :: CAMEROON

L’auteure de l’ouvrage autobiographique « prélude à la clairvoyance » paru aux éditions Ifrikiya s’exprime sur sa nouvelle vie et annonce les couleurs de ses futurs projets éditoriaux.

Pourquoi avez-vous décidé d’écrire « Prélude à la clairvoyance », un livre qui livre toute ou partie de votre vie d’adolescente ?

J'ai décidé d'écrire ce livre parce que j'en avais un peu marre d'entendre les gens m'envier à longueur de journée alors que dans ma peau je rêvais de crier mes peines et mes douleurs... J'étais fatiguée d'entendre les gens me répéter sans cesse : « Si j'étais comme toi... Si j'étais à ta place... Si j'avais ta vie... Si, si ». Je me disais comment on peut autant vouloir être comme tel pourtant on n'a pas la moindre idée de son intérieur? Alors, j'ai décidé de tout balancer, du moins une partie. Pour deux raisons : la première, montrer que ma vie n'est pas meilleure que celle des autres filles de mon âge ; juste que je sais trouver la paix sous les hurlements du vent. La seconde, donner du courage à celles qui n'en n'ont pas et de redonner à celles qui l'ont perdu pour plusieurs raisons. Vous savez, nous avons toutes nos lots d'émotions, nous connaissons toutes nos frustrations, nos difficultés... Le tout c'est de savoir comment les surmonter, parce chaque histoire ou chaque expérience est singulière. Et je suis de celles qui pensent qu'en plein chao, il faut se réinventer et en trouver des opportunités.

Votre histoire pas glorieuse, traduit vos déboires pendant votre vie de lycéenne. Vous vous sentez après ce narratif débarrassée d’un fardeau ?

Je dirais oui et non. Oui, parce que j'ai trouvé le moyen d'arracher le sparadrap sur mes blessures et donc de les panser. Non, parce que c'est une histoire qui fait partie de moi et ce serait difficile de m'en défaire. Voyez-vous, c'est un peu comme quand on se fait arracher une dent malade ; au début, on se sent soulagé mais très souvent, même involontairement, la langue ne cesse d'y faire un tour. C'est un peu ça !

Après cette épreuve, est-ce que vous voyez désormais claire?

Je comprends beaucoup mieux certaines choses. Quand des gens fredonnent en longueur de journée le refrain de la patience, de la résilience, je me dis que je suis l’exemple type. Après ces dures épreuves, j’ai réussi à creuser mon propre sillon et à m’engager à atteindre mes objectifs de départ. Ceux d’une femme qui doit avoir une vie remplie dans la vie sociale. En ce qui concerne la littérature, je pose de petits pas tout en visant de grands exploits. Je crois que je suis sur le bon chemin. Pour cela, je remets tout à Dieu et je lui rendrai toute la gloire.

Vous avez fait tomber des tabous quand d’autres filles de votre âge qui ont vécu pire, se réduisent en silence. Est-ce que vous vous positionnez comme la voix des sans voix ?

Si j'ai bien une responsabilité vis-à-vis d'elles. C'est bien pourquoi je fais ce que je fais aujourd'hui. Je suis bien placée pour savoir pourquoi elles refusent de crever l'abcès et de s’ouvrir... Disons que quand je parle de moi dans mon livre « Prélude à la clairvoyance », je parle d'elles aussi. D'ailleurs, les témoignages reçus jusqu'ici l'attestent.

S’il fallait écrire un autre livre, sous quel angle l’écrirez-vous?

Pour un autre livre, je traiterai la question du harcèlement sexuel en profondeur. Je ne vais pas me limiter à survoler la question. Parce que même si on n'en parle pas, le mal est bien là et la douleur est bien réelle.