CAMEROUN : AFFAIRE MARTINEZ ZOGO : LE BRAS DROIT DE AMOUGOU BELINGA EST LIBRE

Jean Claude Fouda Abega, bras droit de Amougou Belinga et par ailleurs Directeur d'exploitation du groupe l'Anecdote est libre après environ une semaine d'arrestation. Il avait été arrêté par des gendarmes et conduit au Sed vendredi dernier avec d'autres employés du patron du groupe l'Anecdote, parmi lesquels Inès Belinga et autres dans le cadre d'affaire Martinez Zogo. Après investigation, les enquêteurs ont constaté que Jean Claude Fouda Abega et les autres personnes interpellées ce vendredi-là n'étaient pas impliqué dans l'assassinat de Martinez Zogo.

Lundi dernier, Ivanna Essomba, Ines Belinga et autres ont été libérés mais Jean Claude Fouda Abega est encore resté en détention, ses avocats ayant saisi les juges de l'habeas corpus parce qu'ils dénonçaient les vices de procédure dans son arrestation. Mardi dernier lorsque Amougou Belinga, Bruno Bidjang et Cie étaient présentés au commissaire du gouvernement, seul Jean Claude Fouda est resté au Sed pour attendre que l'habeas corpus se prononce ce jeudi.

Le simple fait pour lui de ne pas avoir été déféré au tribunal militaire démontre qu'il avait rien à voir dans cette affaire. Selon certaines indiscrétions, le Directeur d'exploitation du groupe l'Anecdote, Ines Belinga et les autres avaient été interpellés suite à une réunion qu'ils avaient tenue avant.