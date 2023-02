Festival Diaspora Kitchen : Des mets camerounais à la quête de visibilité au niveau mondial :: CAMEROON

Le festival Diapora Kitchen se tiendra du 9 au 10 dans la localité de Mouanko vise un meilleur positionnement des repas traditionnels du pays sur le plan international.

Le Cameroun va abriter un événement culinaire sans précédent : la première édition du festival Diaspora Kitchen. Il se tiendra du 9 au 10 mars, à Mouanko dans le département de la Sanaga Maritime, région du Littoral. Pour donner un cachet officiel à cet événement, le secrétaire général du ministère du Tourisme et des Loisirs (Mintoul), Paul Marcel Ndioro à Mamoum, a présidé hier 15 février, une réunion à l’effet de mettre l’opinion nationale et internationale au même niveau d’information sur ce qui se prépare au Cameroun. Au nom du ministre d’Etat, Mintoul, Bello Bouba Maïgari, le secrétaire général a loué cette initiative privée et a rassuré de l’accompagnement des pouvoirs publics.

La salle de conférence du ministère servant de cadre, a accueilli du beau monde. Il s’est agi de la présidente de Générations Partenaires du Progrès (GPP), Ama Tutu Muna, par ailleurs ex ministre des Arts et de la Culture ; des équipes de LPM Consulting, agence conseil en marketing et communication événementiel, et régisseur de l’événement Diaspora Kitchen edition 2023, conduit par le Ceo, Luc Prosper Moni ; des cadres du Mintoul ; et des journalistes.

Des échanges ont tourné autour de la promotion et de la valorisation du patrimoine culinaire camerounais. D’après les organisateurs, l’objectif du festival est d’amorcer le processus de standardisation et de codification de la cuisine camerounaise et plus tard africaine, « afin de positionner leurs saveurs séculaires sur les tables du monde entier ». Dans la démarche, l’Ong GPP basée à Yaoundé, s'est associée à l'African Investment Corporation, basée aux États-Unis, pour aider à préserver le patrimoine culinaire du Cameroun et à susciter le respect et la passion pour les mets traditionnels.

Porté par le thème principal « Vivre-ensemble et intégration culinaire », il y est prévus des lunchs, des colloques et des rencontres du style soir au village. Le village du festival est segmenté en plusieurs blocs : un bloc pour la cuisine traditionnelle des quatre aires culturelles du Cameroun ; un marché des épices et ingrédients ; un musée éphémère pour des activités scientifiques et une installation d’une cuisine professionnelle.

Des chefs de renommées internationales fouleront ainsi le sol de cette bourgade et feront saliver des festivaliers. Ce bout de terre verra en l’occurrence Christian Abegan, expert en stratégie gastronomique et en sécurité alimentaire, le chef Emile Engoulou, ambassadeur de la cuisine camerounaise et créateur de recettes originales, le chef Antoine Belinga, chef exécutif de l'hôtel Sheraton de Djibouti, le chef Mashama Bailey, chef américain formé à la technique française et spécialiste de la cuisine du sud des États-Unis, le chef Michael Twitty, historien de l'art culinaire et auteur d'ouvrages gastronomiques, et le chef David Thomas, chef exécutif et propriétaire de Ida B's Table entre autres.