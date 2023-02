Finances: Yoomee et la douane camerounaise s'unissent pour faciliter les transactions :: CAMEROON

Un partenariat entre les deux entités a été officialisé le 02 Fevrier dernier à Douala

A partir de son téléphone portable, il est désormais possible d'effectuer des transactions douanières. Le processus est facilité par Yoomee mobile, avec l'application mobile All in one, téléchargeable sur playstore.

C'est le fruit d'une convention de partenariat signée entre la Douane camerounaise, la Campost et la société Yoomee mobile. « Cette convention de partenariat va permettre aux usagers d'être plus près des services douaniers et de réaliser leurs opérations. Ce qui va renforcer la dématérialisation des paiements et la facilitation des procédures en Douane », explique Osée Mbara, chargé d'études assistant à la direction générale des Douanes, représentant du directeur général de cette institution.

Où qu'il se trouve, au Cameroun ou partout dans la zone de la Communauté économique et monétaire d'Afrique centrale (Cemac), l'usager qui effectue une transaction douanières, obtient au terme de l'opération un reçu, qu'il va imprimer grâce l'application. « Vous avez dans l'application un certain nombre de petits pictogrammes. Vous allez dans le paiement de mes factures, vous choisissez la Douane. Dans le paiement de la Douane, vous allez choisir le bureau auquel vous devez payer. Si vous n'avez pas la référence de ce bureau, on. un menu déroulant qui est assez simple. Si vous tapez Douala, vous recherchez, alors vous avez tous les bureaux qui sont à Douala. Ensuite, vous réglez tout simplement», détaille Jean Marie Olicard, directeur général de Yoomee mobile. « Lorsque Yoomee vous émet un reçu, ce reçu a un numéro. Il est identifié. Vous allez après sur plateforme e.guce, vous rentrez ce numéro et vous imprimez directement votre quittance avec le QR code et c'est ce qui fait foi», poursuit le patron de cette entreprise.

L'application et la procédure entière ont été présentées aux médias et aux transitaires au cours de la cérémonie officielle d'annonce de cette collaboration le 2 février dernier à Douala.