Le sultan roi des Bamoun convoqué par le gouverneur de l'ouest

Le gouverneur de la région de l'Ouest convoque le sultan roi des Bamouns, sa majesté Mforifoum Mbombo Njoya Mohamed Nabil, dans ses services jeudi, 16 février. Awa Fonka Augustine, l'attend dans son cabinet, ainsi que le préfet du département du Noun, les sous-préfets des arrondissements de Magba et de Foumbam, le maire de la Commune de Magba et plusieurs chefs de villages. C'est la substance d'une correspondance envoyée au préfet du Noun le 13 février dernier.

D'après le document, ces personnalités sont attendues à Bafoussam pour une concertation. L'ordre du jour va porter sur l'incident survenu à Magba, quelques semaines plus tôt, lors de la tournée du sultan roi des Bamouns dans cette localité. On se rappelle qu'au cours de sa visite à Magba, des échauffourées entre Bamouns et Tikars, ont été enregistrées, après que le chef traditionnel de la localité, ait appelé le sultan roi des Bamouns «Mon fils», dans sa prise de parole. L'incident avait été à l'origine de la suspension de la tournée du sultan roi des Bamouns, sa majesté Mforifoum Mbombo Njoya Mohamed Nabil, par le préfet du Noun.