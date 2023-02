CAMEROUN :: Le Pmuc rénove la maternité et la morgue de l'hôpital de district de New Bell :: CAMEROON

La société de pari a rétrocédé les bâtiments rénovés aux membres du directoire de cette formation hospitalière historique de la ville de Douala.

La santé n'a pas de prix et ce n'est pas au Pmuc qu'on pense le contraire. En effet depuis quelques années,le pari mutuel urbain camerounais a entamé un vaste programme social d'assistance aux formations sanitaires du Cameroun.

Après l'hôpital de district de Yoko, l'hôpital Laquintinie , l'hôpital de district de Ngambe pour ne citer que ceux là , c'était au tour de l'hôpital de district de New Bell de faire l'expérience de la magnanimité du Pmuc ce mercredi 1er février 2023.

C'est donc saisie par la vétusté de l'état de la maternité que Madame Eldin Tatyana, la présidente du conseil d'administration du Pmuc va décider de relancer le programme d'assistance social du pmuc qui avait été mis en veille depuis 2020 a cause de la pandémie à COVID 19. Elle dira a ce propos :" Je suis une femme, je suis une maman, j'ai pensé que les femmes seront contentes de vivre le bonheur de l'accouchement dans un espace moderne, sain et salubre en compagnie des professionnels de santé".

Quelque mois plus tard,c'est une maternité entièrement rénovée que le Pmuc vient rétrocéder a l'hôpital de district de New Bell ceci en présence du top management de cette formation hospitalière chapeauté par la présidente du comité de gestion Denise Fampou qui n'a utilisé d'eupheumisme pour manifester son satisfecit vis à vis de ce don du pari mutuel urbain camerounais. En digne fille de New Bell, elle a rappelé les liens historiques entre Douala 2 et le Pmuc. Ces liens dont l'une des manifestations va profiter désormais aux mamans de New Bell grâce à cette maternité entièrement rénovée.

Il faut noter qu'en plus de la maternité, le Pmuc a aussi rénové la morgue de cette formation hospitalière. Ce qui fait a ce jour , une bagatelle de plus de 80 millions de FCFA dépensés par le Pmuc dans le cadre de ses activités sociales auprès des hôpitaux ceci dans plus de 17 aires de santé améliorant ainsi la qualité de l'offre de santé sollicitée par plus de 300.000 personnes.

Ceci a pousse à comprendre que pour le Pmuc , ce sont les populations qui sont au centre des préoccupations.