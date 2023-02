CAMEROUN :: Tremblement de terre au sein de Philjonh Technologies S.A :: CAMEROON

Juste quelques années après le lancement de ses activités, Philjonh Technologies S.A est proche de connaître une fin plutôt étrange. Effectivement depuis prêt de 4 ans après avoir démarré, cette start-up innovante connait de vives tensions internes et externes et son président Directeur Général est pointé du doigt. Jean Philippe Nkouaya Mbiakop est très critiqué et sa gestion qualifiée de catastrophique ne l'aide pas.

Avant tout, voici ce qu'il faut savoir sur PJT ( Philjonh Technologies S.A)

Philjonh Technologies S.A est une start-up spécialisée dans l'analyse et l'exploitation de la data et qui a un capital social de 40 Millions de FCFA. Elle est présente dans 15 pays au monde dont 8 pays d'Afrique. L'entreprise camerounaise dispose de plus de 106 clients sur le plan local accompagnés dans plus de 92 projets ( 13 projets data, 16 projets ERP réalisés, 27 sites web et 17 applications web).

Philjonh Technologies offre aussi des solutions d'outsourcing à l'international. Les 4 grands axes d'expertise de PJT (data analytics and vizualisation, digital, cloud & platform, conseil) bénéficient de la technologie et du savoir-faire Hcl software, qui apporte également son appui technique sur le Customer expériences, digital solution utilisée par lesgrands clients, secure DevOps (ordinateur et téléphone), ainsi que sur la security & automation. En effet, à part le fait d'être assistée et conseillée par le Cabinet Juridique Taboo Conseil de Mme Estelle Natacha Noga et Mme Calixte Ngam, Philjonh Technologies S.A a un accord avec la firme française HCL Software France depuis le 5 juillet 2022 date à laquelle les offres ont été présentées. Cet accord lui permet de commercialiser des logiciels adaptés aux coûts et aux réalités locales. Il faut noter que celà est intervenu au lendemain du Salon Viva Tech qui s'est tenu le 15 juin 2022 à Paris.

HCL Software France était représentée au Cameroun par M. Tanguy Lerpux (Business Partner Manager) et M. Moise Chançard Kanga (Area Sales Director Digital Experience France,Afrique, Benelux) et à distance M. Charles Cabourat (Directeur France Afrique Benelux). Dans son portefeuille, l'entreprise camerounaise dispose des partenaires diversifiés à l'instar du Feicom, Yoomee, Tony Elumelu Foundation, Alubassa, Sorepco ou Brasaf. On comprend dès à présent que l'enjeu ici est très grand raison pour laquelle il y'a toutes ces tensions dans l'air.

Revenons-en au faits, rien ne va à Philjonh Technologies S.A

Même si ce n'est que la suite logique de tous les maux de cette entreprise, tout commence lorsque l'entreprise décide de tenir une assemblée générale des actionnaires le 29 Septembre 2022 pendant laquelle une absence non justifiée d'un actionnaire de première catégorie s'est faite remarquée. Il n'en faut pas plus pour comprendre à partir de cet instant qu'il y'avait un problème. Cette assemblée générale prévue le 24 Septembre 2022 s'était plutôt déroulée le 29 Septembre 2022 à huis clos et devait permettre l'examen des états financiers, la reconstitution du capital et l'entrée de nouveaux actionnaires...

Malgré le huis clos, on commence à comprendre certaines choses, des personnes donnent plus de détails sur la situation de l'entreprise. D'après différentes sources internes, le personnel de Philjonh Technologies S.A enregistre des arriérés de salaire variant entre 3 à 6 mois correspondant à 3 à 4 millions de FCFA de retard global. A part celà, on reproche au PDG d'avoir magouillé concernant les dividendes. Selon notre source, on reproche la non-distribution des dividendes aux actionnaires du résultat 2021 pourtant positif puisque le PDG avait annoncé un chiffre de 8 millions de FCFA aux actionnaires sans preuves.

6 actionnaires à la création de cette PME mais 50% des parts d'actions détenus par Philippe Nkouaya et celà rend encore l'affaire plus floue. C'est encore plus floue depuis que Philjonh Technologies S.A a bénéficié d'une recapitalisation de 115 millions de FCFA et qu'une assemblée générale a été programmée pour celà en 2022. Aussi, le flou plane sur les fonds disponibles car, Philippe Nkouaya n'a jamais apporté une preuve aux nouveaux actionnaires de leur statut d'actionnaire auprès d'un notaire ou Greffe de tribunal que ça soit en 2020 ou en 2021. D'après nos sources, la levée de fonds a été faite sans l'accord de tous les actionnaires et un actionnaire s'en est allé et a lancé une procédure pendante en contentieux dans les tribunaux Camerounais.

Également, d'après notre source, l'un des actionnaires a pour ambition de retirer ses actions au sein de la start-up car, la situation est plus que critique. En effet, la société Domah Holdings créé en janvier 2022 a un numéro d'identifiant unique de celui utilisé dans des documents de souscription des personnes en diaspora et la supposée représentation internationale en France ne renvoie à aucune adresse d'entreprise valide en France ce qui rend les actionnaires fous de rage et personne n'arrive à accepter les méthodes inacceptables du principal actionnaire concernant le partage des dividendes. Philjonh Technologies S.A meurt à petit feu.