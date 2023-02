CAMEROUN :: Diversion ethnofasciste à Yaoundé :: CAMEROON

Justice Pour Martinez Zogo. Le Zomloa et ses avocats découvrent les dures réalités d’une justice aux ordres dont ils étaient tous partie prenante. Qui l’eût cru ???

C’est effectivement amusant d’entendre les avocats de l’affairiste ethno-fasciste attitré de la dictature de Paul Biya se plaindre des vices de forme et de fond qui émailleraient son interrogatoire sur l’assassinat du journaliste Martinez Zogo…

Ils devaient en prendre conscience avant, notamment quand nombre des nôtres étaient injustement broyés par cette justice aux ordres, souvent sous les applaudissements de nombreux Camerounais endoctrines par la propagande mensongère du pouvoir en place.

Retenez donc enfin que personne, même les alliés les plus zélés et criminels du dictateur, n’échappe aux travers de sa justice personnelle.

C’est précisément à cause de la persistance de celle-ci au Cameroun – sur hautes instructions de Paul Biya – que des criminels d’État notoires comme Jean-Pierre Amougou Belinga, Laurent Esso, Maxime Eko Eko etc… ont prospéré en se sentant bien à l’abri, sachant qu’ils pouvaient tuer à volonté des Camerounais, car exécuteurs qu’ils ont toujours été des basses besognes de Paul Biya.

Alors de quoi se plaignent-ils donc ???

De même qu’ils assimilent systématiquement tous les indignés camerounais à des Bamilékés pro-MRC, les ethno-fascistes dits Ekang-Beti à la solde du commanditaire présumé, Jean-Pierre Amougou, prétendront-ils aussi que Reporters Sans Frontières (RSF) jalouse la “réussite” de ce dernier ?

Sauf que l’enquête sur l’assassinat de Martinez Zogo semble piétiner. Déjà les premières révélations sont accablantes pour Jean-Pierre Amougou Belinga, arrêté avec ses proches. L’échelle des responsabilités remonte jusqu’au plus haut niveau de l’État camerounais, dont le ministre Laurent Esso et le patron des services de renseignement, Léopold Maxime Eko Eko, deux piliers du régime Biya, arrêtés avec une vingtaine de membres de la Direction générale de la recherche extérieure (DGRE).

Diversion ethnofasciste à Yaoundé

C’est ce qu’on appelle la « diversion ethno-fasciste », qui est l’exploitation constante de l’ethnicité et la façon dont les suprémacistes ethniques adaptent leurs stratégies discursives en cannibalisant le langage et la rhétorique des mouvements de justice sociale et en utilisant des déviations pour maintenir et reproduire des structures d’inégalité et d’injustice transformées en nécro politiques.

En cela, le CL2P/ICL2P propose un scénario de la manière dont la rhétorique de la justice sociale et les émotions de la victimisation sont appropriées pour conjurer une identité ethnique hégémonique. En utilisant un langage dérivé, une déviation pour revendiquer la soi-disant tribu Ekang comme le phare d’un statut social lésé opérant sous l’alibi du discours de la souffrance et de la victimisation qui sert finalement à approfondir les inégalités ethniques.

En comprenant comment, où, et pourquoi la déviation ethnique est utilisée, le CL2P/ICL2P a la capacité de retracer, d’étiqueter et de déconstruire la suprématie ethnique secrète et ses fondements rhétoriques et comment ils opèrent dans cette épreuve de Martinez Zogo pour dire à ces suprématistes ethniques qu’ils n’ont aucune chance de continuer à manipuler le peuple.

Le Martyr de Matinez Zogo est le produit d’un système de tradition patrimoniale associé à des réseaux ethnofascistes népotiques et clientélistes qui a abouti à la création d’un précariat sans perspectives claires à long terme, dangereusement vulnérable et disponible à la nécropolitique. Cela montre juste comment le néolibéralisme incontrôlé et l’ethnofascisme, en d’autres termes, préparent le terrain pour ce qu’Achille Mbembe appelle la « niggerization » de toute une société où la vie humaine est bon marché.

En ce sens, nous sommes tous des potentiels Zogo martinez!

L’Institut du Comité de Libération des Prisonniers Politiques – ICL2P / CL2P

http://www.cl2p.org