Eric Christian Nya : Le Camerounais distingué en France :: CAMEROON

Le journaliste culturel en service à la Cameroon Radio Television a été récompensé le 9 février dernier lors d’un gala à Paris par la mairie de Villepinte.

Eric Christian Nya fait ainsi honneur au Cameroun. A l'occasion des 10 ans de l'Association Courage Ulysse Tonye (ACUT), célébrés le 26 novembre dernier, le journaliste culturel a reçu une médaille d’honneur, « une sorte de distinction honorifique de la commune de ville de la Mairie de Villepinte avec les compliments du Maire et des Élus du Conseil municipal », précise le récipiendaire. Cette commune dirigée par Martine Valleton, est située dans le département de la Seine-Saint-Denis, en région Île-de-France.

Cette distinction n’est pas un fait de hasard ou une simple complaisance. Les proches de l’association indiquent que le journaliste « à forte réputation positive », sait mettre sa notoriété au service des causes nobles. L’allusion est faite ici sur sa voix, son expertise, son talent et sa vision d'homme de médias au service de ceux et celles qui mènent des activités caritatives et humanitaires. L’artiste lui-même mentionne qu’il s’agit d’une reconnaissance « de mon soutien indéfectible à cette association dirigée par, Corine Tonye, qui œuvre pour le don de la moelle osseuse, aidant de nombreuses personnes à retrouver leur santé ». Après cette consécration, Eric Christian Nya ne compte pas s’arrêter en si bon chemin. « J’ai pris l’engagement de continuer d’accompagner l’association en rendant leurs actions visibles », se réarme-t-il.