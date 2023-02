CAMEROUN :: Le Président Paul Biya, et le 90ème anniversaire Par l’Ecrivain Calvin Djouari :: CAMEROON

La première fois que j’ai vu le président Paul Biya, si mes souvenirs sont exacts, c’était en 1980 à Douala ; il était venu recevoir André Young, le secrétaire américain aux nations unies. C’était un poste très important occupé pour la première fois par un Noir américain. Une semaine plus tôt, André Young avait visité le collège Alfred Saker de Victoria, actuel Limbé. En vacance dans cette ville, nous étions sur la cour de l’établissement pour le foot, nous avons tout arrêté pour venir le saluer. C’était un homme de grande taille, mulâtre qui me rappelle l’actuel Barack Obama. La deuxième fois, c’était en 1981, toujours à Douala. Il était venu pour inaugurer le marché central, autrefois appelé marché Lagos. Ce bâtiment était somptueux et très robuste à l’époque. J’étais tout petit, les policiers chargés de la sécurité nous avaient laissés sur les premières lignes pour bien voir les cérémonies. Il était passé devant moi entouré d’un cortège d’officiels. Vidéo Portrait de l’homme Biya https://o-trim.co/rpa

Ce furent des rencontres banales, parce que le président Paul Biya était un membre effacé du gouvernement qui passait inaperçu. Tout petits, nous ne connaissions à l’époque que le ministre de l'Éducation nationale Adamou Ndan Njoya, le vrai maître de l’enseignement des valeurs camerounaises ; puis le ministre Sadou Daoudou, et Ayissi Mvondo Victor ; dans une moindre mesure le ministre Tonyé Mbock. Les années 80 sont marquées par des personnalités célèbres comme le Général Semengué, l’unique général de l’époque qui incarnait dans nos têtes un véritable mythe de l’armée camerounaise. Nous adorions voir le défilé militaire et rêvions d’entrer dans l’armée à cause de l’extravagance des tenues pendant ces jours de fêtes. Le général Semengué est un homme éminemment simple qui roulait dans une petite voiture à Yaoundé sans garde du corps.

A la radio, il y avait Jean Claude Ottou, Abel Mbengué, Zakhari ko et Daniel Anicet Noah, Michel Essang, Henri Bandolo. On avait là, la fine fleur du journalisme camerounais qui nous faisait rêver. Ils furent des vrais éducateurs de la société camerounaise. Il y avait des professeurs célèbres dans les universités comme dans les lycées, à l’instar de ce professeur d’histoire du lycée du Manengouba qu’on appelait SIMO ou encore la Fuego. Ce fut un monument dans l’enseignement et dans l’élégance vestimentaire. L’homme était beau dans son intelligence et dans son physique. A l’université, c’était Marcien Towa et le père Hebga ou encore le Engelbert Mveng dans le département des sciences humaines.

A la musique, les stars étaient probablement Manu Dibango, Tim et Foty, Elvis Kemayou, Talla André Marie, les Blacks Styl’s, Ashanti Tokoto, Isidore Tamwo avec sa chanson (mademoiselle, tu marches sans caleçon.) et surtout le Prince Nico Mbarga. Celui-ci était unique. Marcellin Ottou était le Vanister d’aujourd’hui, Jean Miche Kankan faisait ses débuts, avec Massa Battre et Massa Moyo. Otsama était au top avec DV K Moctoy.

Mon point de chute était Nkongsamba, c’est le gouverneur Marcel Menguemé qui dirigeait le littoral. Notre préfet à Nkongsamba était l’ancien ministre chargé des relations avec les assemblées, un musulman qui partageait le pain à toute la ville le 11 février et le 20 mai, quelques années plus tard le préfet Menye Me Mvé sera nommé. Devenu gouverneur à Bafoussam, il terminera ministre de la défense. Ousmane Mey était gouverneur du grand nord et Bouba Kaélé lors des fêtes nationales faisaient la parade, pendant qu’on retrouvait Jean Fochivé à la police. Je dois d’ailleurs préciser que ce dernier était un homme de très grande valeur. Je l’ai considéré comme une personne très charismatique et très patriote, malgré les histoires lugubres qui se collent à lui, il le faisait pour la paix du Cameroun. Les équipes majeures de football, étaient le canon de Yaoundé, le tonnerre, l’union de Douala, et le Racing de Bafoussam.

Revenons à Paul Biya. Lorsque j’ai aperçu l’homme en 1980, il avait quelque chose de fort qui le distinguait des autres hommes. Je ne peux me l’expliquer ; sa personnalité te pénétrait l’esprit. Il marquait ton âme d’un coup, tu l’admirais, tu l’aimais aussitôt. L’homme était d’une beauté d’ange, tu ne voyais aucune anomalie sur lui, il brillait, il brillait. Que dis-je ? Il irradiait. Tu le reconnaissais dans n’importe quelle foule, s’il y avait 1000 personnes, il te frappait l’esprit en premier. Tu le regardais et tu n’avais plus envie de le quitter des yeux et quelque chose te tourmentait dans ton silence. Il n’était pas question de dire qu’il serait le futur président. On n’y pensait pas. Nous ne connaissions que le président Ahidjo et il était irremplaçable à nos yeux. Mais comme nous sommes des hommes, pas des anges, c’est quand Paul Biya deviendra président que nous comprenions l’effet qu’il eût sur nous en des circonstances si banales.



Est arrivé le 4 novembre 1982. Je revois ce jour comme d’hier. Je suis à l’internat en classe de 5ème avec quelques camarades nous sommes concentrés dans nos cahiers en cette heure tard de la nuit dans une salle de classe. Les camarades voisins de notre internat, viennent nous annoncer la nouvelle. Nous les écoutons banalement, sans grand intérêt : « Votre président Ahidjo a démissionné » lancent-ils. Nous écoutons et nous n’éprouvons aucune émotion. Nous nous replongeons dans nos cahiers. 30 minutes après le surveillant général et les maîtres d’internat sonnent ; ils exigent que tous les internes regagnent le dortoir. Toujours, banalement, sans soucis, nous retrouvons nos lits. Ce soir-là comme nous avions coutume de faire les commentaires avant de dormir, nous sommes invités à dormir immédiatement. Le matin ne tarde pas à arriver. Le vendredi matin, c’est notre professeur de français qui est devant nous, monsieur Mathias Djoumessi, le fils du célèbre ministre upéciste d’Ahidjo Mathias Djoumessi qui avait Dschang pour résidence. Notre professeur était un homme extrêmement cultivé à qui je dois ma plus grande culture française.

Il nous raconte ce même jour une anecdote sur le président Paul Biya et Ayissi Mvondo qui sera reprise plus tard par les journalistes en 90 ; là, nous sommes en 1982. Et le fait que le père de notre enseignant fut ministre bien aimé d’Ahidjo, l’anecdote est peut-être vraie. Dans l’histoire des hommes politiques, il ne faut rien négliger. De nos jours, grâce à la nouvelle technologie, nous voyons les dérives des hauts responsables dans le monde. Rien n’exclut une telle histoire entre les deux hommes.



Allons au 6 novembre, jour marquant de la passation du pouvoir. On nous coupe l’eau pour la première fois à l’internat, nous sommes obligés de déambuler dans les quartiers à la recherche d’une source ou d’une onde pure. À midi, pas de repas, les cuisiniers n’ont pu préparer par manque d’eau ; on nous propose des sardines et quelques morceaux de pain, toute la journée, personne ne peut prendre son bain. Voilà un des signes qui ne trompent pas.



Je me rappelle une camarade de classe qui l’adorait comme si c’était un membre de sa famille, Djeumen Sani Nicole. Elle est avocate aujourd’hui à Yaoundé. Elle nous parlait de lui pendant la récréation, au cours de la séance du sport, à la sortie des classes. Nicole passait ses vacances à Yaoundé et connaissait le grand monde. Un mois plus tard, elle nous présentait un journal édité par l’Esstic qui relatait la vie du président où on pouvait lire des témoignages vibrants comme ceux du professeur Georges Ngango, Joseph Fofé, le père Ngongo que je retrouverai plus tard à l’université de Yaoundé. C’est Sani Nicole qui m’a appris Paul Biya. Je me rappelle encore d’un autre fait. Elle récitait ses discours de l’époque qui sont à mes yeux romantiques que ceux d’aujourd’hui très calqué sur les idées de l’ancien leader nord-coréen Kim II Sun.

la vie se durcit

Chaque année qui passait, la vie devenait difficile jusqu’à nos jours où tout le monde crie. Lors des élections de 1988, Paul Biya est candidat unique, à douala on annonce 40 mille bulletins vides. Il n’a que 6 ans au pouvoir. Tout commence à être payant, l’école devient chère, les médecins et infirmiers dans les hôpitaux deviennent véreux. Les entreprises se ferment. Le président Ahidjo panique lorsqu’il entend tout cela et il ne tardera pas à crever dans les mois à venir puis oublié dans l’histoire.

90 ans sur la terre.

Le président Paul Biya, il faut le dire est un homme bien né ; on dit qu’à sa naissance 4 planètes furent présentes. Mars planète de l’amour et de la combativité ; Venus planète de l’intuition et de l’intelligence. Jupiter planète de la puissance, de la célébrité et de la confiance ; Mercure planète de l’ouverture et de la communication. Généralement chaque homme né sous l’influence d’une seule planète ; mais chez lui, il aurait eu droit à la présence de 4 planètes. C’est la jonction de ces quatre planètes qui lui donne tous ces pouvoirs ; il est imbu et méprisant à l’égard de toute autre personne ou nation ; cela se voit dans son comportement et ses discours. « Me voici donc à douala », « les apprentis sortis », « c’est aussi leur rêve », « Yaoundé respire », « ne dure pas au pouvoir qui veut, mais qui peut » et tout dernièrement aux Etats-Unis : « qui sont ces gens devant moi », « est-ce qu’il y a des gens importants dans la salle ».

Un vie mystérieuse.

C’est un homme extrêmement mystique qui voit le danger venir dix ans avant. Il ne court pas après les succès ou les reconnaissances. Il part du principe que les succès l’affichent. Or, il aime faire les choses dans l’ombre. C’est un homme extrêmement secret, il vit dans le secret et ce secret fait sa force. Diriger une nation demande chaque jour de créer une énergie. Et cette énergie se crée dans le choc de la vie avec des gestes, des événements ou des mots. Paul Biya puise sa force dans des voix insondables des maîtres de la vie traditionnelle, voix confidentielle, mais qui s’élève au-dessus de la mêlée et le hisse au sommet où il voit tout le monde. C’est pourquoi il est très difficile de l’avoir. Ceux qui ont tenté de mauvaises aventures les ont payées chers.

Son habit blanc du 13 février

Ceci indique, la naissance, la clarté, le renouveau, la continuité, Biya sera là.

Voilà un homme qui a passé 90 ans dans le bonheur accompagné sur la terre par certains autres personnes qui n’ont vécu les 90 ans que dans la douleur. Ils sont quelque part dans le Cameroun.



Paul Biya , école, voyage et lecture