CAMEROUN :: Assassinat de Martinez Zogo : Paul Biya va-t-il interpeller deux ministres en fonction ? :: CAMEROON

L’affaire de l’assassinat de Martinez Zogo connait un autre épisode depuis hier 14 février 2023. Le commissaire du gouvernement auprès du tribunal militaire de Yaoundé a renvoyé Amougou Belinga et ses co-accusés au Secrétariat à Le Défense SED pour complément d’enquête.

Du coup, les spéculations fusent ; Paul Biya va-t-il interpeller deux ministres en fonction ? et les commentaires s’animent L’étau se resserre de plus en plus sur Laurent Esso, ministre d’Etat en charge de la justice et louis Paul Motaze, ministre des finances. La clameur populaire monte pour une justice équitable sur ce crime odieux.

Paul Biya a le dernier mot. Jean Pierre Amougou Belinga et Cie, principaux suspects sur l’assassinat du journaliste ont été présenté devant le commissaire du gouvernement du tribunal militaire de Yaoundé. Apres quelques heures d’audition, ils ont été renvoyés au Secrétariat d’Etat à la défense pour complément d’enquête. Un autre épisode s’ouvre sur l’assassinat du journaliste. Quand on sait que deux voix s’ouvraient au Commissaire du gouvernement : la relaxe ou le déferrement à la prison de Kodengui.

L’affaire se corse et le complément d’enquête est attendu et ouvre la voix à tous les scenarii. Dans la foulée et de sources dans l’enquête, des ministres sont cités comme ayant joué une partition dans l’assassinat de l’homme des médias. On cite entre autres sa dernière sortie audio au cours de sa dernière émission « embouteillage » dans laquelle Martinez Zogo accusait les ministres des finances et de la justice. Aussi bien que la déposition du colonel Danwe relayée par Reporters Sans Frontières.

Du coup, les supputations reprennent de plus belle, au sein de l’opinion publique comme de la presse qui sont restées en mode veille depuis la découverte macabre des restes de Martinez Zogo. Et, l’interpellation des deux membres du gouvernement pour « complément d’enquête » est la voix royale qui semble désormais s’ouvrir. Aussi, l’information populaire fait état des passeports qui ont été retirés à Louis Paul Motaze et Laurent Esso. Fantasme ou réalité des faits, toujours est il que le niveau du mercure monte dans cette affaire en passe de devenir une « affaire d’Etat ».

Bien plus, Guy Zogo, journaliste à Equinoxe Tv, une télévision populaire émettant de Douala, la capitale du Cameroun et qui a pris ses quartiers au SED pour l’information de proximité fait état de ce que le président de la République aurait donné des instructions pour que ses deux ministres soient entendus. Comment ? Jean Bruno Tagne, journaliste et promoteur de la chaine de télévision Naja s’indigne « Un ministre de la justice est cité dans l’assassinat sauvage d’un journaliste. Il ne dément rien et ne tente rien pour se laver de l’infame » Et surtout celui qui l’a nommé ne juge pas nécessaire de le décharger de ses fonctions pour lui permettre de se défendre.