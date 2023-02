CAMEROUN :: Assassinat de Martinez Zogo: Une commission d'enquête indépendante serait la bienvenue :: CAMEROON

Le dimanche 22 janvier 2023, cinq jours après son kidnapping déjà reconnu comme l'œuvre des services de sécurité de l'État, le journaliste camerounais Martinez Zogo, est retrouvé mort, en état de putréfaction avancée. La découverte macabre est faite dans le village Ebogo 3, à Mfou, dans le département de la Mefou-et-Afamba, dans le Centre du pays.

Naturellement, avec la découverte du corps du corps du journaliste à Mfou, l'ouverture de l'enquête judiciaire incombe donc naturellement au procureur de la République de ceans. Ce que fait d'ailleurs le procureur, jusqu'à ce fameux 31 janvier 2023 où par un communiqué du ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République ( Minetat/SG/PR) Ferdinand Ngoh Ngoh, l'opinion est informée de ce que " sur très hautes instructions du président de la République", l'enquête sur l'assassinat de Martinez Zogo est confiée à la gendarmerie et à la police, mettant carrément de côté la justice.

Selon plusieurs sources sécuritaires, l'enquête ouverte par le procureur de la République de Mfou, territoire où la dépouille du journaliste a été découverte, présentait déjà beaucoup d'indices .

Quid de l'assassinat de Mgr Jean Benoît Balla?

Sans vouloir orienter quoi que ce soit, ou encore défendre Jean Pierre Amougou Belinga et ses compagnons d'infortune, nous nous livrons tout simplement à un exercice basique du journalisme : la critique, pour éclairer l'opinion, et l'inciter à se poser des questions pour mieux cerner un évènement du reste complexe.

Pour le kidnapping et l'assassinat de l'évêque Jean Benoît Balla de Bafia en mai 2017, il s'était sans doute agi, selon des sources même sécuritaires, du même mode opératoire : un commando des services de sécurité de l'État. Mais en cette occasion, aucune enquête n'avait été menée, malgré la pression du Vatican et de la conférence nationale épiscopale du Cameroun qui avait pourtant ouvertement tancé le gouvernement, disant ne pas croire un seul mot de la thèse d'un suicide du prélat.

Pour le cas Martinez Zogo, les téléphones de Jean Pierre Amougou Belinga et compagnie sont exploités, les opérateurs de téléphonie mobile sollicités, au point où des pylônes signalent des appels le soir de l'enlèvement de Martinez Zogo, entre Jean Pierre Amougou Belinga et le ministre d'État, ministre de la Justice, Laurent Marie Esso. La technologie est mise à contribution, avec l'appui des Israéliens du BIR, une unité d'élite de l'armée camerounaise, et sous le contrôle de Ferdinand Ngoh Ngoh qui en fait d'ailleurs un usage privé et personnel, comme il a cru bon de renforcer sa garde avec celle-ci, et échapper à un mandat d'amener émis par la Justice, afin d'aller répondre de la gestion des 180 milliards francs CFA dédiés à la lutte contre le Covid, et dont il était le principal ordonnateur, gratifiant des copains de juteux marchés de gré à gré.

Tout le monde connaîssait les relations entre ce prélat journaliste, et son frère Eton- Menguissa Martinez Zogo. Qui ne se souvient pas des déclarations du Rev. Jean Jacques Ola Bebé, lorsque reçu à la radio par le très Paul Daizy Biya qu'on dit être un agent infiltré dans la presse, il affirmera que Jean Pierre Amougou Belinga n'est pas le commanditaire de l'assassinat de Martinez Zogo, et promettant de ne pas en dire plus, pour faire "le déballage" plus tard, et fustigeant une mise en scène pour en finir avec Jea Pierre Amougou Belinga. Il n'aura jamais la bouche pour le dire. Dans l'indifférence totale, il a été tué par balles. Pour tous les experts en criminologie, est une telle piste est parfois capitale pour la manifestation de la vérité.

La banalisation de l'assassinat du journaliste prêtre, le Rev. Jean Jacques Ola Bébé, interroge. Policiers et gendarmes devraient alors s'intéresser à ce crime connexe.

Amougou Belinga a-t-il le pouvoir de mobiliser des services de sécurité pour un crime?

Pour plusieurs experts en criminologie, le fait que l'enlèvement et l'assassinat du journaliste Martinez Zogo, est l'œuvre des services de sécurité de l'État, donne très peu de chances que cela soit mis au compte de Jean Pierre Amougou Belinga. Plus, l'affaire implique les plus hauts responsables de la Direction générale de la recherche extérieure ( DGRE), l'équivalent de la CIA aux États-Unis. Et au Cameroun, le secrétaire général de la présidence de la République est le patron de tous les services de renseignement. Il est donc impossible pour plusieurs hauts grades de l'armée qui ont requis l'anonymat qu'une action aussi délicate et sensible que le kidnapping et l'enlèvement d'un journaliste très célèbre comme Martinez Zogo, échappe à Ferdinand Ngoh Ngoh.

Il s'agit juste de questionnements et de pistes pour le doute et le recul dans cette affaire où l'opinion a très vite été conditionnée et formatée pour voir Jean Pierre Amougou Belinga à l'échafaud. Et pourtant en matière criminelle, l'histoire nous apprend à nous méfier de toute certitude absolue.

Une commission d'enquête indépendante, mixte ( forces de l'ordre et magistrats), voire internationale, serait la bienvenue pour faire la lumière sur l'assassinat du journaliste Martinez Zogo.

Une commission d'enquête indépendante pour l'assassinat de Martinez Zogo ! On ne combat pas l'injustice par l'injustice et la partialité.