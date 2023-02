FRANCE :: La 11e édition de DDESSIN PARIS investira Le Domus-Maubourg du 24 au 26 mars 2023

La nouvelle édition de DDESSINPARIS,DDESSIN(23), se déplace dans un nouveau lieu, le Domus Maubourg, 29 boulevard de la Tour Maubourg, Paris 7e`me, un hôtel particulier situé près des Invalides, du 24 au 26 mars 2023. Elle fera partie des rendez-vous incontournable de la semaine du dessin à Paris.

Insuffle´ par Eve de Medeiros, fondatrice et directrice artistique franco-béninoise de l’événement, DDESSINPARIS a été dès sa création en 2013, le révélateur d’un patrimoine vivant. De nombreux projets ont vu le jour, accomplissant les objectifs majeurs de l’événement : faire connaître le dessin sous toutes ses formes comme un medium è part entière sur le marché de l’art, faire connaître de nouveaux territoires géographiques comme viviers de création et de diffusion, enfin les mettre en relation et les faire dialoguer.

En offrant une forte visibilité à de jeunes talents, aux côtés de galeries et d’artistes plus établis, Eve de Medeiros, a fait connaître et reconnaître une nouvelle scène artistique du dessin contemporain dont les acteurs dynamisent et irriguent avec inventivité un médium sans frontières.

Les artistes du continent africain et de sa diaspora ont été fortement représentés depuis la création de DDESSINPARIS : Nù Barreto (Guinée-Bissau), Ernest Duku (Côte d’Ivoire), Hotogni Daniel Dansou (Bénin), Smail Kanouté (Mali), Farah Khelil, (Tunisie), Ferdinand Kokou Makouvia (Togo), Franck Lundangi (Angola), Nelson Makamo (Afrique du sud), Peteros Ndunde (Kenya), Samuel Ngabo Zimmer (Rwanda), Thillelli Rahmoun (Algérie), Younes Rahmoun (Maroc), (William Sagna (Sénégal), Massinissa Selmani (Algérie), Johanna Thomé de Souza (Brésil), Didier Viodé (Bénin) pour ne citer qu’eux mais aussi Ashley Oubré (Africaine-Américaine), Emory Douglas (Africain-Américain), etc.

Conservant sa vocation originelle de passerelle pour les jeunes galeries et la scène artistique

émergente travaillant le dessin sous toutes ses formes, DDESSINPARIS s’ouvrira également

comme chaque année à des galeries et d’artistes plus établis.

Restant fidèle à sa vocation de soutenir, promouvoir et accompagner les artistes en étant un

partenaire majeur des acteurs du monde de l’art, l’évènement offrira aux professionnels,

collectionneurs et amateurs, un moment riche en découvertes, dans un cadre agréable et une ambiance conviviale.

Le Prix DDESSIN 23

Depuis sa création en 2013, le prix DDESSINPARIS entend encourager la création contemporaine et valoriser le travail d’un.e artiste sélectionné.e par un jury composé de professionnels du monde de l’art et de la culture. Cette année encore, l’encouragement à la création contemporaine initié par la fondatrice de l’évènement s’étendra hors-les-murs : parmi ces projets, le salon est heureux d’annoncer, conjointement à l’Institut français de Saint-Louis du Sénégal, la remise du Prix DDESSINPARIS/INSTITUT FRANÇAIS DE SAINT-LOUIS DU

SÉNÉGAL/VILLA NDAR lors du vernissage de DDESSINPARIS.

La VILLA NDAR, espace de résidences pluridisplinaires de recherches et de créations, a été inaugurée en 2018 et a depuis, chaque année, accueilli nos lauréat.es : Isabelle Levenez représentée par la H Gallery - Paris, Yoon-Ji-Eun, représentée par la Galerie Maria Lund - Paris, Louis Le Kim représenté par la Galerie Leymarie - Bordeaux, Rithika Merchant représentée par la Galerie LJ - Paris (actuellement en résidence). Emma Picard, représentée par la Galerie Dupré et Dupré - Béziers, lauréate 2022, partira prochainement en résidence.

LE DOMUS MAUBOURG

29, bd de la Tour Maubourg - 75007 Paris

Me´tros :

Invalides et la Tour-Maubourg - ligne 8 Invalides et Varenne - Ligne 13

RER C - Invalides

Bus :

Stations : La Tour Maubourg - Saint Dominique

Lignes 28 et 69

Parking et Ve´lib :

Parking Les Invalides - 23, rue de Constantine (7e) Parking La Tour-Maubourg - 45, quai d’Orsay (7e)

Station : La Tour-Maubourg / La Tour-Maubourg Universite´

Du 24 au 26 mars 2023

Vendredi 24 mars de 11h à 20h

Samedi 25 mars de 11h à 20h

Dimanche 26 mars de 11h à 19h

Visite de presse

le jeudi 23 mars de 14h à 17h

Vernissage de 18h à 22 h (sur invitation)

Contact Presse :

KESHIA DUPROS

keshia.dupros@gmail.com

+33(0)6 28 34 25 62