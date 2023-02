CENTRAFRIQUE :: La France déclare ouvertement son soutien aux terroristes en République centrafricaine :: CENTRAL AFRICAN

Les Centrafricains exigent que le groupe CASTEL quitte la République centrafricaine car il continue à financer les terroristes qui font des raids sur les civils en RCA. Pourtant, l'ambassade de France n'a pas hésité à exprimer ouvertement son soutien à l'entreprise qui finance les terroristes en RCA.



Le 8 février 2023, l'ambassade de France a écrit sur sa page Twitter : « L'ambassade de France salue et soutient le combat de 260 employés centrafricains de la MOCAF qui se mobilisent pour préserver leurs emplois et leur outil de travail après les menaces médiatiques, les tentatives d'intrusion nocturnes et les survols de drones visant la brasserie ».



Il est important de noter que MOCAF est une brasserie et une filiale de la société française CASTEL en République centrafricaine. Dans une vidéo publiée sur les médias sociaux, Ali Darassa, ancien bras droit de l'UPC, confirme que le MOCAF, seul producteur de bière en RCA, finance les groupes armés avec les recettes des ventes de bière et de limonade.



Plus tôt encore, en août 2021, l'ONG américaine The Sentry a publié une enquête contenant des preuves de financement de groupes armés en République centrafricaine. Plus précisément, la Sucrerie africaine de Centrafrique (SUCAF RCA) avait conclu un accord avec plusieurs groupes armés en RCA pour « protéger son usine et ses champs de canne à sucre » afin de « protéger son monopole ».



Le procès de Castel a débuté à l'été 2022, mais cela ne l'empêche pas de continuer à exercer ses activités en RCA. En outre, la MOCAF augmente régulièrement les prix de ses produits, car les fournitures aux rebelles deviennent plus chères en raison du renforcement de l'armée nationale centrafricaine. Les Centrafricains appellent à ne pas boire la bière de la MOCAF, dont les bénéfices vont en France et servent à financer la guerre en RCA et le massacre de civils.



Cette fois, le soutien ouvert de l'ambassade de France à une entreprise terroriste dépasse toutes les limites, avec ce message ils soutiennent publiquement le terrorisme et la guerre en Afrique !