CAMEROUN :: Humanitaire Eric Christian Nya honoré en France :: CAMEROON

Natif de Bandiangseu, dans le département du Ndé, région de l'Ouest, le journaliste Eric Christian Nya a été honoré le 26 Novembre 2022 par l’Association Courage Ulysse Tonye.

Une reconnaissance de son soutien indéfectible à l’association dirigée par la franco-camerounaise Corine Tonye, dont l’objectif consiste à œuvrer pour le don de la moelle osseuse, aidant de nombreuses familles en difficulté pendant la maladie, à collecter des dons et les fonds pour lutter contre l’aplasie médullaire, à aider à la recherche et a la prise en charge des malades, et enfin participer à l ‘achat du matériel médical.

C’est donc un professionnel du micro de la première heure qui a été distingué en France par l’Association Courage Ulysse Tonye, lors de la célébration des 10 ans de cette dernière le 26 Novembre dernier. à la mairie de Villepinte, dans le département de la Seine-Saint-Denis, en région Ile-de -France.

Ainsi , c’est tout fier de lui que Eric Christian Nya a partagé sa joie avec l’opinion publique de cette distinction, le week-end dernier. « Heureux de vous annoncer qu'à l'occasion des 10 ans de l'Association Courage Ulysse Tonye (ACUT), célébrés le 26 novembre dernier, j'ai été honoré en recevant une distinction de la Mairie de Villepinte avec les compliments du Maire et des Élus du Conseil municipal.

Une reconnaissance de mon soutien indéfectible à cette association dirigée par la courageuse Mme Corine Tonye, qui œuvre pour le don de la moelle osseuse, aidant de nombreuses personnes à retrouver leur santé. Rappelons que Villepinte est une commune française située dans le département de la Seine-Saint-Denis, en région Île-de-France, et dirigée par Mme Martine Valleton. Plus d’infos sur l'association que je soutiens : https://acut-association.fr/« , à t-il communiqué.