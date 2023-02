CAMEROUN :: L'attaquant de Nantes Ignatius Ganago endeuillé par la mort de sa fille :: CAMEROON

L'attaquant de Nantes Ignatius Ganago a perdu sa fille. Il ne sera pas présent à Turin jeudi pour le match de Ligue Europa contre la Juventus.

Le FC Nantes et son attaquant Ignatius Ganago sont en deuil. L'attaquant des Canaris a perdu sa fille, âgée de 5 ans, décédée des suites d'une maladie. Le buteur est parti au Cameroun et sera évidemment absent, jeudi, pour le barrage aller de Ligue Europa entre la Juventus Turin et les Jaune et Vert. « L'Équipe » présente ses condoléances au joueur, à sa famille et à ses proches.