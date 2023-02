CAMEROUN :: Pouvoir : Paul Biya et les 90 ans :: CAMEROON

Le président de la république du Cameroun Paul Biya a eu 90 ans le 13 février 2023, dont 40 en tant que chef de l’Etat. A ce titre, il est deuxième chef d’Etat vivant qui a passé le plus de temps à la tête de son pays, derrière le président équato-guinéen Teodoro Obiang Nguema Mbasogo, âgé lui de 81 ans. Malgré ses 90 ans, Paul Biya bénéficie encore des appels depuis l’année 2021, et sans doute lors des différentes cérémonies de célébration de son anniversaire le 13 février, pour être le candidat à l’élection présidentielle en 2025, quand il aura 92 ans. En remontant dans le temps, les appels commencent le 31 octobre 2021 à Monatélé, où les militants du Rassemblement démocratique du peuple camerounais (RDPC), de la Lekié demandent à Paul Biya de se représenter, c’était lors des assises départementales du parti pour l’installation officielle des bureaux de sections RDPC.

L’appel était lancé à l’initiative de Henri Eyebe Ayissi, ministre du Domaine, du Cadastre et des Affaires foncières. Le refrain est par la suite repris le 22 février à Yaoundé par une association de 34 sections du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, lors d’une audience que leur avait accordé le Premier ministre Joseph Dion Nguté. D’après Ujambeng Stephen Andong, coordonnateur de cette association dans des propos rapportés par la CRTV radio. « Le président est le père de la nation. Nous avons vu un père qui est prêt à pardonner à tous ses enfants. Depuis qu’il y a tous ces problèmes dans la région du Nord-Ouest, il appelle toujours ses enfants à venir déposer les armes. Nous pensons qu’il y a encore d’autres expériences que nous devons copier chez lui.

C’est pour cela que les présidents de sections du RDPC dans le Nord-Ouest ont décidé d’appeler le président de la République de se présenter à la prochaine élection présidentielle » Le 28 août 2022 à Guider, chef-lieu du département du Mayo-Louti, les membres du parti se mobilisent à l’occasion d’une motion de soutien initiée en vue d’inviter le chef de l’Etat Paul Biya à briguer un 8ème mandat. Pour ces militants, le Président national du RDPC, Paul Biya reste le candidat idéal et l’homme de la situation pour 2025. Lors du meeting de soutien, Abdou Ngaraki, président de la section RDPC Mayo-Louti Centre, lance « Ensemble, restons soudés derrière le Président Paul Biya, le champion du RDPC, notre champion, à qui nous lançons du haut de cette tribune de la place des fêtes de Guider, un vibrant appel pour qu’il soit toujours notre candidat naturel aux élections prochaines de 2025 »

Hypocrisie

90 ans, c’est un âge respectable en Afrique et dans le monde. Moins que les 90 ans d’ailleurs, les parents sont vénérés quand ils approchent les 80 ans. Au quotidien, le fils le plus pauvre souhaite que son père ou sa mère, à un certain âge, cesse d’aller au champ, de vendre ne serait-ce que la banane devant la maison. Le parent doit cesser toute activité et laisser que l’on s’occupe de lui, par respect pour son âge et tout ce qu’il a déjà donné pour élever les enfants. Il doit se reposer et recevoir les honneurs mérités de la part de ses fils, petits fils et arrières petits fils. Exercer ne serait-ce que la moindre activité à un certain âge est alors perçu comme une punition pour le parent et une honte pour les enfants.

Ce minimum est connu dans la société africaine. Si aucun enfant ne veut encore voir son parent fournir des efforts, si ce n’est pour manger et suivre son ordonnance, combien de fois pour l’exercice de la fonction de président de la république ? Dans le fond, les appels à la candidature de Paul Biya à 90 ans, sont simplement l’expression de l’hypocrisie de ceux qui veulent se servir de lui pour sauvegarder leurs intérêts garantis par un poste ministériel, une fonction nominative ou élective. Ceux qui demandent au président de la république de se tuer à la tâche au sommet de l’Etat, prennent pourtant bien soin de leurs parents au village à qui ils ont interdit toute activité et prescrit le repos.

Déception

Le président Paul Biya est amusé quand il regarde ces agitations, mais il est surtout déçu de constater que ceux à qui il a souvent fait confiance manquent autant de personnalité, de caractère, qu’il n’y ait personne au sein de sa famille politique qui prenne la relève. Les plus courageux ont cette formule : si le président n’est plus candidat, je serai candidat. Dans un parti où le chef lui-même parle de démocratie, il a constaté qu’il est devenu Dieu malgré lui, tous se disent être ses créatures. Mais humainement, le président Paul Biya souhaite partir, il veut partir, il veut qu’on le laisse partir. A 90 ans il sait qu’il a tout donné pendant 41 ans de pouvoir, et n’a plus de miracle à faire.

Il souhaite qu’on lui soit reconnaissant pour ce qui a été bien fait, ou qu’on le pardonne pour ce qui ne l’a pas été. Sauf que quand il jette un coup d’œil dans le pays, il a peur de ce qui va se passer derrière lui, il a peur de constater que le pays est devenu un no mans land où les uns et les autres s’entretuent pour des prébendes, où l’industrie du crime est bien installé, un pays où l’unité de détournement est le milliard, un pays où on n’est même pas capable de lui offrir un stade en son nom, malgré des centaines de milliards engloutis. Demander à un président de la république à 90 ans de se représenter à l’élection présidentielle est loin d’être de l’amour, c’est à la limite de la méchanceté, c’est comme demander à son père de 90 ans de continuer à aller couper les arbres dans le champ ou de continuer à monter sur le palmier, alors qu’il a élevé des enfants qui peuvent prendre la relève. Mais le président Biya du haut de ses 90 ans n’est pas idiot, s’il ferme souvent les yeux cela ne veut pas dire qu’il ne voit pas, car comme dit l’adage, un vieux assis voit plus loin qu’un jeune debout.