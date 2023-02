CAMEROUN :: Atoi mon amour... :: CAMEROON

Il est l'heure de parler d'amour à mondo vision

Un mot, un geste, un sourire, un regard

Atou bb, cette journée qui nous ressemble

Ce jour qui uni les cœurs même les arides

Est aussi spécial que les êtres que nous sommes

Cet après midi encore présent dans ma mémoire, avec ton jeans bleu lavé et polo gris, je n'avais pas imaginé que c'était toi

Tu étais juste un jeune inconnu au visage doux avec quelques bribes de cheveux blancs autour de ta barbe.

L'amour comme un violent accident, nous a coincé dans sa cage à victime et dès lors, nous le vivons comme des fougueux adolescents.

En ce jour où l'on fête l'amour, je voudrais que tu saches qu'après toi c'est le ravin

Que oui tu es mon Alpha et Omega sur terre

Je suis cette femme qui se déchaîne dans les couloirs de ton corps pour vivre l'inédit.

Atou... Atou... Comme si tendrement je t'appelle je t'aime

Toi qui partage l'extase de mes baisers, reçois encore celui que je te donnerai ce jour accompagné des mots spéciaux pour témoigner ces moments forts que nous partageons et que si hier je t'ai aimé sans artifices, aujourd'hui je t'aime avec assurance car t'es l'homme de ma vie et demain on viellira ensemble quelque part dans un petit village non loin d'ici.

Mes enfants t'appelleront papa, tu seras le fils de ma famille eh oui! Sans doute tu es mon projet de vie et moi je suis l'accomplissement de ton être.

En ce jour de notre première Valentin, reçois pour cadeau moi-même car je suis originale.

Revisite nos moments fous entre rixes et rires, souvent ces larmes que fais couler sur mes joues lorsque j'exprime ma fragilité. Tu es sacré Atou et rien que pour ça, je ne te quitterai Jamais car on ne se bat pas contre la nature.

Joyeuses fêtes à tous les amoureux du monde

Rendez-vous sur vision 4 dès 8h30 comme tous les mardis et jeudis espace chroniques Poétiques.

NB: les auteurs qui aimeraient faire connaître leurs ouvrages peuvent nous contacter au 657695643