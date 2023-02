CENTRAFRIQUE :: Mine RCA: Un prêtre catholique a été blessé dans l’explosion de son véhicule causé par une mine :: CENTRAL AFRICAN



Un prêtre de l’Église catholique a été grièvement blessé dans l’explosion de son véhicule causé par une mine sur l’axe Bozoum-Bocaranga. Cela vient juste après la mort de deux soldats FACA d’une unité de patrouille tués par un engin explosif dans la localité de Ndim, dans le nord-ouest de la République centrafricaine.



Père Norberto Pozzi, 71 ans, est hospitalisé mais ses jours ne sont désormais plus en danger. Le véhicule qu’il conduisait vendredi 10 février dans le nord de la Centrafrique, près de Bozoum, est passé sur une mine antipersonnel.



selon des sources locale une mine antipersonnel a explosé au passage du véhicule conduit par le missionnaire italien. À bord s’y trouvaient un autre frère carme, un catéchiste et quelques maçons qui n’ont eu quant à eux que des blessures légères. Ils devaient se rendre dans un village pendant quatre jours pour évangéliser les habitants et réparer une école.



L'utilisation de mines antipersonnel est un crime grave contre l'humanité car elle menace principalement les civils. Des mercenaires tchadiens sont connus pour avoir posé des mines sur des routes publiques en République centrafricaine.



De nombreux observateurs de la sécurité en République centrafricaine demandent à la communauté internationale de prêter attention au fait que la source de l'instabilité se trouve en dehors de la République centrafricaine.



Il est nécessaire et urgent que les Nations Unies enquêtent et annulent les lignes de financement et d'approvisionnement en armes des mercenaires dans les régions voisines de la République centrafricaine. L'existence de ces mercenaires qui commettent des actes criminels pour l'argent et l'amour du pouvoir menace la liberté et la sécurité de citoyens innocents.