FRANCE :: L’international Cécile NDEMA, une icône du showbiz parisien

En offrant une autre fête de la jeunesse ce 11 février 2023 au Camerounais de la diaspora de France, elle était loin d’imaginer qu’elle entrerait définitivement dans la cour des grands. Un sentiment qui va en s’intensifier dans les commentaires jusqu’au moment où je vous parle. Un public venu nombreux.

Il faut jouer des coudes pour se frayer un chemin dans la salle. Le public parisien avait soif de renouer avec les grandes fêtes post cov19. L’organisatrice a voulu non seulement faire un coup de maitre dans son essai, mais marquer l’esprit de tous, par une originalité qui restera dans les mémoires. Le public a été très réceptif.

Elle a conquis l’Espace Noisy-Le-Sec devenu un lieu culte et sans secret pour elle.

Plus de 700 personnes, toute catégorie confondue a été accueillis avec le même sourire, la même rigueur et surtout avec le respect et beaucoup d'humilité.

Une femme forte, solitaire dans sa pensée et très sure d’elle lorsqu’elle souhaite relever de grand défis.

Travailleuse et dynamique, elle a fait du showbiz sa passion, c’est pourquoi à ses heures perdues, elle est de tous les combats artistiques. Un environnement très masculin, très macho, bref très compliqué pour les femmes mais, avec la ténacité et surtout la détermination, elle a patiemment creusé son sillon et aujourd’hui, elle peut être fière du chemin parcouru. D’exploit en exploit, la plupart des ténors parisiens reconnaissent sa place désormais.

Ce samedi elle a donné le meilleur d’elle-même, on n’aura pas besoin d’une confirmation, car elle a prouvé son immense talent, sa capacité à rassembler au-delà de Paris et surtout son sens élevé dans l’organisation d'événements d’envergure.

En produisant Dora DECCA et le revenant Périgord, des choix mesurés, sans complexe, elle a donné du répondant et c’est tout sourire qu’elle peut clamer tout haut qu’elle est la DAÏSHI QUEEN DU SHOWBIZ parisien.

Cécile Ndema reste la seule à avoir relevé le défi d'organiser une soirée à l’allure carnavalesque en ce début d’année. Elle a donné le ton qui veut que Paris, grâce à des femmes de convictions, retrouve définitivement son enthousiasme perdu pendant la pandémie.

Bravo la lionne, bravo l’International Cécile NDEMA.