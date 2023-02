CAMEROUN :: Décès de Martinez Zogo : l’Eglise se réveille :: CAMEROON

En hommages aux enfants du Cameroun morts dans des conditions inextricables, des prières ont été élevées à leur endroit pendant trois jours à Yaoundé par l’église de réveil Corps de Christ.

Le Cameroun pleure ses enfants morts dans des conditions différentes. Celle de Martinez Zogo est la goutte d’eau ayant débordé le vase.

En attendant que les autorités de l’Etat apportent la lumière sur ces décès, l’Eglise joue sa partition. Les 8, 9 et 10 février courant, le Pasteur de l’Eglise Corps de Christ, Bertrand Mengue a initié une rencontre à Yaoundé où des fidèles de son église ont rendu des hommages appuyés à ces personnes disparues. « Il était question de dire à Dieu que nous ne nous reconnaissons plus dans notre pays, le Cameroun. Nous avons élevé cette prière dans les 10 régions pour provoquer la colère de Dieu en demandant à nos fidèles de chanter et de gêner ».

Une minute de silence en hommage aux dernières victimes a été requise. Le pasteur a formulé l’importance de l'église, notamment des musiques qui transforment la société. Pendant ces phases de prières, il a eu déclarations prophétiques fortes sur la nation.