Aviator : le nouveau jeu sensation du Web

Conçu par le fournisseur de jeux en ligne Spribe, le jeu Aviator Crash fait sensation sur les sites de jeu en ligne du monde entier. Dans ce jeu multijoueur en argent réel, les joueurs peuvent multiplier leurs gains jusqu’à 100 fois la mise, le tout avec un gameplay unique et addictif qui tranche avec les jeux d’argent classiques. Découvrez cette nouvelle sensation du jeu en ligne, et tout ce que vous devez savoir avant de démarrer votre première partie !

Aviator : présentation et but du jeu

Le jeu Aviator fonctionne sur un principe similaire à celui des machines à sous progressives, mais avec un gameplay qui se rapproche davantage des jeux vidéo. Et si le jeu d'aviateur est si populaire, c’est parce qu’il est fun et qu’il offre un délicieux mélange entre stratégie et hasard. Le principe ? Un avion décolle et vole dans le ciel… jusqu’au moment fatal où il s’écrase !

Le but du jeu : encaisser ses gains quand l’avion est au plus haut dans le ciel, mais avant qu’il ne s’écrase, auquel cas vous perdez la mise. Le jeu de crash Aviator offre un RTP de 97 % - ce qui est très correct pour un jeu d’argent en ligne, et offre des gains pouvant aller jusqu’à 10 000 $ - avec une mise de départ de seulement 0,10.

Comment jouer à Aviator Crash ?

Pour tester le jeu Aviator, il vous suffit de vous inscrire sur un casino en ligne comme Bitcasino.io qui propose ce jeu. Ensuite, vous devez déposer des fonds en argent réel puis lancer le jeu Aviator Crash sur votre ordinateur, tablette ou mobile. Placez votre mise grâce à l’option Place a bet ou définissez une mise automatique pour les prochaines parties avec la fonction Autobet.

Une fois la mise placée, vous n’avez plus qu’à regarder l’avion en vol, et espérer réussir à encaisser vos gains au bon moment ! Vous avez aussi la possibilité de fixer une limite automatique ; pour faire en sorte que vos gains soient encaissés directement lorsque l’avion atteint une certaine hauteur dans le ciel. Si vous parvenez à encaisser vos gains avant le crash, vous multipliez votre mise x le coefficient indiqué dans le jeu.

Par exemple, si vous avez misé 1 € et que vous arrêtez l’avion avec un coefficient x10, vous obtenez un gain de 10 €, etc.

Conseils et stratégies pour gagner à Aviator Crash

Pour maximiser vos chances de gagner à Aviator, voici trois petits conseils utiles :

Utilisez la fonction d’encaissement automatique à compter d’un certain coefficient : les gains seront peut-être moins spectaculaires, mais cela vous permet d’éviter les erreurs d'inattention ou l'appât du plus gros gain, tout en vous permettant d’encaisser de coquettes sommes. À vous de placer le curseur de risque où vous le souhaitez ! Entraînez-vous en mode démo : pour bien maîtriser toutes les fonctionnalités offertes par Aviator, vous pouvez essayer le jeu en version d’essai sans utiliser de fonds en argent réel. Testez des jeux similaires : Aviator est certainement le jeu de crash le plus populaire, mais il en existe d’autres ! Par exemple, JetX ou Lucky Jet. Essayez-les et l’univers des jeux de crash en ligne ne devrait plus avoir de secrets pour vous !

Photo d’illustration: Par Philip Myrtorp sur Unsplash