CAMEROUN :: Le SED, Jean Pierre Amougou, crime et politique Par l’écrivain Calvin Djouari :: CAMEROON

JP Remy Ngono l’icône du journalisme africain, décrit dans un direct du 9 février son séjour au sein du SED. Une description pas très longue, mais qui laisse imaginer la froideur du lieu. Ici, il ne s’agit pas d’une histoire à postériori, mais des faits vécus par le journaliste en personne. Dans un endroit où il s’est retrouvé en train de parler le pidgin qu’il maîtrisait moins. A l’entendre raconter, il vaut mieux tout faire dans la vie pour éviter un tel endroit. La liberté, la liberté, elle est chère, la liberté… J’ai été retenu pendant 6 heures dans un aéroport, quelque part dans le monde parce que mon ancien boss avait falsifié à mon insu mon passeport croyant me nuire. Pendant ces 6 heures, j’ai vu ce que cela signifie d’être libre. Heureusement que le responsable qu’on avait appelé au Cameroun pour m’identifier a certifié « que c’est un Camerounais. » Une voie inconnue m’a sorti d’affaire. C’est aussi cela notre pays, il nous défend dans l’ombre à notre insu, quand c’est bien il faut le reconnaître. Mais ma cellule n’était pas celle du SED. Une cellule d’aéroport est un hôtel 4 étoiles : tu prends ton bain, tu déjeunes à ton goût, et on t’offre un dîner copieux. Et lorsqu’on constate qu’on t’a commis un préjudice, on te paie. Ce fut mon cas.

Le SED

Même si vous avez l’esprit le plus vif, vous êtes brisé dès les premiers instants. C’est en plein centre de la capitale du Cameroun. Ce n’est pas Tcholliré, ni Mantoum ou encore Yoko, c’est le SED ; il est devenu célèbre sous la présidence de son excellence Paul Biya. C’est là qu’on amène tous les grands commis de l’Etat véreux et les révolutionnaires primaires. Au SED, chacun arrive avec son histoire trouble, pénible, comme le vestige d’un lendemain d’ivresse. Je ne sais pas grand-chose de cet endroit mystérieux. Ceux qui y ont séjourné, n’ont pas souvent fait de longs commentaires. Le SED intervient semble-t-il en fonction de la gravité des crimes ou de l’importance du délinquant. A la manière dont JP Rémy Ngono le décrit, il vaut mieux dans la vie ne pas s’attirer des ennuis ; ce ne sont pas des délinquants primaires ; ce sont souvent des intellectuels, c’est-à-dire des personnes qui ont reçu une bonne éducation, et qui ont fait de bons parcours avant de s’égarer dans la vie ; bref, ce sont des personnes conscientes qu’on accueille en ce lieu d’enquête passé pour légende. Les premières minutes sont explosives, après le quotidien n’est plus à oublier. Vidéo sur les nouvelles arrestations https://o-trim.co/nmz

Chaque pays à son SED. Au Gabon, c’est le camp Roux ou le B2, là c’est autre chose. Il ne faut jamais être convoqué au camp Roux ; dès l’entrée au portail, tu es rouée de coups. Beaucoup de gabonais ont quitté le pays lorsqu’on leur a notifié une convocation au camp Roux. Si tu es un étranger, tu as beaucoup de chance d’en sortir vivant. De toute façon vivant ou pas vivant, tu en ressors bien abîmé pour toute la vie.

Mais au SED, il parait qu’on ne te touche pas, mais tu t’effondres seul. La torture est psychologique. Le regard du lieutenant, du capitaine, ou du colonel désamorce tes forces. Des centaines d’enquêteurs défilent devant toi. Tu es impressionné par ses beaux grades flanqués, somptueux, extravagants. Là, c’est le décor extérieur. Au milieu de la cour des centaines de soldats, policiers et gendarmes sont armés jusqu’aux dents. C’est le temps des patiences. Si l’accusé n’est pas patient, il l’apprend.

Le SED, dit-on est pourvu de tous les enquêteurs : du criminologue au psychologue, de l’anthropologue au polémologue, en passant par les psychiatres ou la sociologie sans oublier le droit dans toutes ses formes. Ils connaissent la société camerounaise par cœur et sont bilingues. C’est la fine fleur de l’armée surtout en matière judiciaire, ils sont là, rompus à la tâche. Article similaire https://o-trim.co/nvb

Le décor interne,

Le SED, on y arrive à la descente de l’escorte comme un Baron, une fois à l’intérieur, c’est le silence. Dans tes plus beaux des rêves, commence à l’opposé ton plus horrible cauchemar.

Personne n’oublie son premier jour comme le dernier. Ce n’est pas un lieu où règne la terreur comme les quartiers des prisons de Nkodengui ou de New-Bell. C’est le calme, mais ce calme est plus torride que les bruits. Ailleurs, ce sont les prisonniers qui te font la fête, mais ici, tu es entre quatre murs qui te parlent dans ta solitude. On dit souvent que les écrivains adorent les endroits pareils pour rédiger ou lire afin de booster leur connaissance, mais ici même avec tous les conforts, tu passes à côté, ton cerveau se vide car tu bagarres avec ton esprit, tu n’as pas envie de te suicider, le suicide peut être long, ta vie se déroule sous tes yeux.

De temps en temps, tu te parles à toi-même, en te posant mille questions, tu es prêt à donner tous tes milliards, pour te racheter et être libéré. Quand un autre complice arrive, tu dis enfin, comme Jean de la Fontaine, un autre loup qui a aussi la queue coupée. Vous commencez à vous raconter vos peines pour voir qui est le meilleur d’entre vous en matière d’exécution de crimes. Vous ne vous souciez pas à la condition d’hygiène souvent dégradante. La promiscuité, le détritus de toute sorte présents dans la cellule ne vous disent rien. Vous n’avez pas le même profil, mais vous êtes tous là désormais. Une nourriture très variable. La qualité de la nourriture dépend de l'ingéniosité du cuisinier. La nourriture elle-même est fade dans votre bouche. Quelque chose qui va très vite dans les cellules, ce sont les ragots. L’accusé ou le prisonnier sont toujours gentils, car leurs décharges négatives les ont quittés, remplacées par le bon sens. A peine, tu veux manger, les enquêteurs sont là.

Reprenons dès le début. Avant qu’une personne ne soit convoquée, on connaît son profil, c’est-à-dire toutes les informations sur l’intéressé. Ils savent tout, des informations bien consignées parfois depuis des années et le jour qu’on t’appelle, il vaut mieux être à l’heure. Refuser d’obtempérer est un défi. Personne ne peut l’oser. Cet endroit est l’institution même de la république. On ne lance pas de défi à l’institution sinon on te rafraîchit la mémoire. Tout se passe dans le calme. Au début, il n’y a jamais de brutalité. Lorsque tu arrives, tu es accueilli poliment. On te propose même un rafraîchissement. C’est quand tu prends goût de ce rafraîchissement que les questions commencent à pleuvoir. L’enquêteur t’écoute avec une stricte politesse chacune de tes paroles. Il y a dans ces lieux quelque chose d’énigmatique, qui pousse l’homme à dire la vérité sans s’en rencontrer compte. Tu es dans le plaisir de parler. Mais très vite, s’installe un climat d’angoisse.



Tu parles… Tu dis tout, jusqu’aux choses qui n’ont pas été demandées. On t’observe marmotter tes paroles et tout à coup, l’enquêteur change. Il minimise ce que tu viens de relater, il te lance un regard furibond, il va dans la direction, opposée, et te dit qu’il n’a rien compris de ce que tu viens de raconter. Un secrétaire a pourtant tout noté. Tes forces commencent à te quitter, tu sens que tu n’es plus rien. Quand tu étais quelque chose, personne ne pouvait t’obliger à reprendre un long discours. C’est un lieu comme nulle part ailleurs parce qu’ils sont spéciaux.

La liberté. La liberté. La liberté. Elle est chère la liberté. C’est là où le puissant ministre Edzoa Titus, imbu qu’il a toujours été, s’est trouvé réduit à l’impuissance.

Quand l’homme change d’échelle, il devient dangereux. Amougou Belinga est présumé auteur d’un forfait atroce, le milliardaire n’est plus qu’un simple bagnard. Un haut dignitaire du Cameroun, cette fois ce n’est pas kafkaïen, il connaît les motifs de son arrestation. Généralement, celui qui aime le plaisir, n’aime pas la souffrance. Au SED, ce sont des petites cellules, un sol glacé ou chaud selon le climat du moment, le locataire ne bénéficie d’aucun confort particulier, aucun traitement de faveur, malgré le statut, à l’intérieur de la cellule, on ne sait s’il fait jour ou nuit, tu n’aperçois que le Juda de la porte et du couloir où défilent les hommes en tenue. Des escaliers interminables selon certains, tu as l’impression de descendre dans un puits sans fond. Privé de tout, tu n’es plus rien, tu ne peux même plus être nerveux.

Dans ta cellule, tu te lèves, tu t’assois, tu fais « les cent pas », tu attends. Une longue attente, des heures, des jours, des mois, des années, et tu perds la notion du temps. Tu penses à ton passé à ce que tu étais et tu vois ce que tu deviens. Il n’y a même pas moyen de penser à tes enfants. Tu regrettes ton mal, tu le regrettes et tu prends conscience sur le que tu n’étais qu’un homme comme tout le reste. C’est aussi un mauvais temps parce que tu peux accuser tout le monde, tu es prêt à lâcher. Tu ne veux plus mourir seul, et les dissensions commencent là, la vie de ta famille n’a plus aucune importance. Tu n’y penses plus. Au SED, on fait disparaître l’individu dans sa dimension concrète ; il devient une illusion sans importance ; il comprend qu’il ne refera pas le monde tel qu’il l’avait espéré. On te fait comprendre que ta vie ne vaut plus rien.

Crime et politique

Les crimes politiques, il y a souvent eu des crimes politiques dans notre pays, nous le savons, mais ici cela ne semble pas l’être. C’est un crime d’affaire qui est tragique. Dans les crimes politiques, on est protégé parce que l’individu n’est rien, c’est l’idéologie qui compte. Ici, ce n’est pas un crime idéologique, c’est un crime émotionnel. Le crime ne semble pas avoir été accompli au nom d’un intérêt supérieur, mais pour assouvir un désir personnel. C’est un crime commis par vanité ; des personnes qui voulaient être la terreur d’une population pour se faire craindre et manger sans peur. Mais dans un pays, la voix du peuple est plus forte, c’est la voix de Dieu.



Il risque avoir de conséquences politiques et administratives, du moins on va l’éviter que cela soit politique immédiatement, sinon il risque emporté beaucoup d’autres personnes. Mais l’écho est profond, il y avait une orientation politique bien ficelée lorsqu’on écoute certains experts en la matière parler. Au Cameroun, tout est politique.

Le parti et les crimes.

Je redis. Si les accusés avaient tué au nom du parti, il serait sauvé parce que le parti n’a jamais tort. On peut se tromper, mais par le parti. Entre le parti et l’homme, c’est le parti qui gagne. Sur le plan idéologique, le parti est plus grand que l’homme. C’est ce qui s’est passé à Mbandjock avec l’assassinat de mon cousin Souley Guegnang, ancien adjoint au maire qui était dans la localité une icône comme Martinez.

Le parti marche sur les cadavres, il ne connaît pas d’erreur, il ne l’a jamais faite, c’est le parti qui fait l’histoire et il faut obéir aveuglement aux directives. Dans ce crime crapuleux, les accusés ne voulaient faire triompher aucune conviction idéologique. Le parti pour progresser, ne tue pas, mais s’écarte d’un homme. Ce n’est pas la haine, puisque dans 30 ans ou 50 ans, on peut te réhabiliter. La mort en politique est donc un châtiment qui semble rationnel en certaines circonstances. Nous sommes ici dans la philosophique politique en plein discours machiavélique.

L’homme politique doit s’attendre à une mort certaine qui sera une formalité administrative. Les hommes politiques ont le même caractère, une douce violence, posés et réalisée dans le calme. Tous ceux qui viendront feront la même chose. La torture est souvent faite pour que l’homme reconnaisse ses actions retorses, que l’entourage retient la leçon et servir d’exemple. Dans un pays, il y a toujours un homme à abattre. On ne se presse souvent pas, on attend le bon moment pour confier cela à un novice qui doit faire ses preuves et avoir ses premiers galons. Dans un pays européen dont je tais le nom, les étudiants en médecine qui veulent soutenir leur thèse dans une spécialité qui pose des prothèses, font des diagnostiques alarmants à des personnes saines pour l’obliger à te couper une jambe. Cynique, n’est-ce pas ? Mais c’est la réalité. Je n’en dirai même pas plus. Au Cameroun, on a très bien appliqué Machiavel et Karl Marx dans les projets politiques, cela ne date pas d’aujourd’hui. C’est depuis les indépendances, je dirai même depuis Douala Manga Bell. Ce sont les colons qui nous les ont appris. Mais souvent en Afrique l’élève dépasse le maitre.

Imagination que vous soyez condamnés à la perpétuité et votre femme de 25 ans vous fait le même jour ses adieux. La vie est parfois malheureuse. Nous traversons des événements d’une ampleur terrifiante. Chaque enquêteur doit savoir qu’il travaille au nom de l’humanité en général et du Cameroun en particulier. J’avais souvent écrit dans mes premiers livres qu’il fallait bien traiter les prisonniers parce qu’ils étaient ces genres d’hommes qui avaient eu la malchance d’être arrêtés parmi tant d’hommes qui commettent les méfaits sur la terre. Mais ici, vraiment la pitié n’est pas possible parce que cet acte barbare même les animaux ne sont pas en mesure de le faire. Quand on imagine ce que ce Zogo a subi, franchement, les larmes s’échappent de nos yeux, on a envie d’être le premier au peloton d’exécution lorsque la condamnation tombera.