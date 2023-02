Pourquoi les Camerounais détestent Amougou Belinga ? :: CAMEROON

Un sentiment de satisfaction a traversé le Cameroun jeudi dernier, après la fausse annonce de l’arrestation de Jean-Pierre Amougou Belinga. Mais en fait hein, qu’est-ce qui peut bien expliquer une telle détestation ?

Le sentiment de satisfaction

Cette vague de joie a assailli presque tout le Cameroun entier, dans la nuit de jeudi à vendredi derniers. Une rumeur selon laquelle le patron du Groupe L’Anecdote aurait été interpellé à son domicile, en pyjama, a circulé sur l’ensemble des réseaux sociaux. Et d’aucuns y sont même allés avec les détails les plus croustillants sur cette pseudo-arrestation.

Dès le lendemain matin, c’était l’effusion de joie dans les médias. Les journalistes, chroniqueurs, blogueurs et autres animateurs, s’en sont donnés à cœur joie. On aurait dit que l’arrestation de ce magnat était la seule conclusion possible pour le rassasiement de l’opinion publique, suite à l’enquête ouverte sur l’assassinat déshumanisant du journaliste Martinez Zogo.

Et puis, patatras ! Dans l’après-midi on apprend que l’information était fausse, et que tous les lanceurs d’alerte ont été roulés dans la farine. Même le journal satirique Le Popoli a dû faire son mea culpa, reconnaissant que Jean-Pierre Amougou Belinga se trouvait bel et bien à son bureau à ce moment-là, et d’ailleurs qu’il n’avait jamais reçu aucune invitation de la part du Secrétariat d’Etat à la Défense (SED).

L’argent d’Amougou Belinga

En réalité hein, l’argent d’Amougou Belinga dérange plusieurs personnes. D’abord parce que ce sont des sommes colossales, et ensuite parce qu’on veut à tout prix y établir une traçabilité.

Amougou Belinga est devenu en quelques années, l’un des hommes les plus fortunés du Cameroun. Il a réussi à monter un empire médiatique qui s’étend jusqu’à l’autre rive de la Méditerranée, avec l’acquisition de la chaîne 3A TéléSud. De plus, ce patron de presse possède plusieurs entreprises réputées, parmi lesquelles Vision Finance ou encore l’institut ISSAM. Son patrimoine immense résonne à travers le resplendissant immeuble Ekang qu’il vient d’implanter en plein cœur de Yaoundé, mais aussi par les salaires mirobolants qu’il octroie à la majorité de ses centaines d’employés.

Jean-Pierre Amougou Belinga est aussi caractérisé par sa générosité débordante, lui qui a par exemple offert 50 millions de francs CFA à Mgr Kleda en 2020, pour contribuer à sa lutte contre la pandémie du Covid-19 à travers la médecine traditionnelle…

Sa puissance

Ce qui gêne aussi la majorité des Camerounais, c’est la puissance de ce monsieur. Déjà qu’il est un patriarche traditionnel de haut rang, et pour cela il a glané le grade de Zomloa des zomloas. Jean-Pierre Amougou Belinga est non seulement riche, mais il bénéficie aussi de la bénédiction spirituelle de toute sa communauté.

De plus, ce milliardaire est marié à une magistrate de haut rang. Il est l’ami personnel de plusieurs ministres. Il est régulièrement aperçu avec les plus hautes personnalités de notre République. Il remporte la plupart de ses batailles juridiques (on se souvient de ses démêlés avec les impôts), y compris contre des personnes qui se font passer pour des gens issus de la famille présidentielle.

Par ailleurs, on lui attribue des audios dans lesquels il hausserait le ton devant des personnalités influentes de notre pays (dont un ambassadeur), et ces supputations accroissent davantage cette impression de puissance. On se souvient qu’il avait fait déchausser le journaliste Ernest Obama, et qu’il affiche régulièrement sa proximité avec des chefs d’Etat de la zone CEMAC. Il a aussi épousé une charmante épouse en troisièmes noces, ce qui fait de lui un milliardaire surpuissant et qui a apprivoisé l’une des plus belles femmes de notre Cameroun !

Les Camerounais ont besoin de la Justice

In fine, les Camerounais ont besoin de justice ! Après l’annonce de la mort insoutenable de Martinez Zogo, ils s’étaient déjà désignés leur coupable idéal indépendamment de l’enquête en cours, et cette pseudo-arrestation était pour eux la seule issue satisfaisante de l’enquête commanditée par le chef de l’Etat.

Les Camerounais ne détestent pas foncièrement Amougou Belinga, mais ils ont envie de voir tomber un gros poisson. Car dans un pays où le sentiment de tirer le diable par la queue (avec la vie qui devient de plus en plus chère tous les jours) a gagné toutes les couches sociales, ils veulent qu’un milliardaire soit immédiatement arrêté puis incarcéré derrière les barreaux. Ils veulent trouver un bouc émissaire consensuel pour les scandales successifs du Covidgate, de la CANgate et des lignes 65 et 94. Et leur soif de sang est d’autant plus inassouvissable que Jean-Pierre Amougou Belinga leur apparaît comme étant un individu pratiquement inatteignable.

Pourquoi les Camerounais adorent détester Amougou Belinga ?

Donc un sentiment d’allégresse traverse le Cameroun ce lundi matin, après l’annonce de la vraie interpellation cette fois-ci de Jean-Pierre Amougou Belinga. Mais au fait hein, qu’est-ce qui peut bien expliciter une telle détestation ?

Pourquoi les Camerounais détestent Vision 4 ? Parce qu’on trouve parfois ses journalistes arrogants et irrévérencieux, mais c’est surtout parce qu’elle appartient au milliardaire controversé Jean-Pierre Amougou Belinga.

Pourquoi les Camerounais détestent Bruno Bidjang ? Car objectivement tout le monde le trouve hyper talentueux et d’ailleurs très professionnel, mais sa proximité avec le zomloa est considérée ici comme son pire défaut journalistique.

Pourquoi le peuple camerounais a fait de ce monsieur le coupable idéal, et pourtant l’enquête suit son cours avec une célérité et un sérieux que nous n’avions jamais observés auparavant ?

Parce que dans la nuit de jeudi à vendredi, une onde de joie s’est baladée à travers l’ensemble de notre territoire. Certaines gens ont sabré le champagne après l’annonce de cette pseudo-interpellation de Jean-Pierre Amougou Belinga, et d’aucuns y sont allés avec des rictus et des détails les plus croustillants.

Mais en réalité hein, qu’est-ce qui peut bien justifier une telle détestation collective ?