CAMEROUN :: Sénatoriales 2023 dans l'Océan : SACRÉ LUCIEN PIADO "L'HOMME DE LA SITUATION"!!! :: CAMEROON

Voici donc un Modèle Parfait de ce que veut le Président Paul BIYA, Président de la République Chef de l'État et Président National du Rdpc, dans sa logique de " Démocratie Avancée " au Cameroun. C'est un Jeune Leader des Populations Militantes de Kribi qui en inflige la belle leçon. Son nom? Lucien Célestin PIADO. Ce Nom, ce Grand Nom doit entrer dans les annales Républicaines et Patriotiques de la "Démocratie Apaisée " au Cameroun.



Candidat très sérieux à l'élection Sénatoriales 2023 dans la Circonscription électorale du Sud, "L'Homme de la Situation" comme l'ont surnommés la meute militante du Rdpc qui a fait de lui l'homme politique le plus populaire de l'heure à Kribi, a fait une très admirable sortie politique juste après la publication des listes de Candidats retenues par Élecam pour compétir le 12 mars 2023. Lucien Célestin PIADO qui a eu toutes les faveurs des pronostics écrit à son Camarade du Parti retenu par les Instances Dirigeantes du Grand Parti National le Rdpc, ce qui suit:

"Félicitations cher Ainé Mba Mba Grégoire et à Ma Suppléante Eyenga Marie Claire, candidats retenus de notre Parti pour les Sénatoriales du 12 mars 2023. C'est le Rdpc qui sort Vainqueur". Lorsqu'on sait que c'est ce Lucien Célestin PIADO " L'Homme de la Situation" qui a eu le vent en poupe lors des investitures à la base, avec sa Liste Plébiscitée par le Parti avec sa Suppléante, l'on comprend la Grande Leçon de Maturité Politique infligée par ce Jeune Leader. Le contraire n'eût été pas très évident, lorsqu'on connaît la compétition âpre entre lui et le Sénateur Grégoire Mba Mba depuis près d'une décennie.

De la Liste Élue par le Comité Central et Élecam, et tel que ces Listes "sans panachage" ont été arrêtées à Ebolowa, il n'y a que Lucien Célestin PIADO qui manque à l'appui au Profit du Sénateur Grégoire Mba Mba. La Suppléante de ce dernier Marthe Sylvie Avebe a perdu toutes ses plumes au profit de la Suppléante de Lucien Célestin PIADO Marie Claire Eyenga.

Lucien Célestin PIADO a ainsi transcendé les rudes réalités de la sélection par investitures, pour l'intérêt supérieur du Parti. Il félicite et reste calme. Lors des opérations de renouvellement des organes de base où cet "Homme de la Situation" à pulvérisé les raccords de popularité, à la fin, c'est son concurrent interne qui a remporté la bataille. Lorsqu'il a accepté les résultats, ses alliés ont crié à la trahison. Obligé de donner des explications à son peuple, ''l'Homme de la Situation " organise un point de presse au village du Mayi à Idodo, pour cracher la vérité : "il me fallait sauver l'intérêt supérieur du Parti". Et c'est avec les Sénatoriales que sa position d'alors, est comprise aujourd'hui.

Extirpé de justesse de la Liste gagnante, par la lucidité incontestable des instances supérieures du Rdpc, ce Militant qui se réclame " Fidèle des Fidèles de Paul BIYA ", vient de donner un cours magistral de ce que le Président National de ce Parti proche du pouvoir appelle " le respect de la discipline du Parti". Le contraire n'eût été pas évident.

Lucien Célestin PIADO, par cet acte d'extrême grandeur, vient de démontrer à la face du monde, non seulement qu'il est devenu l'incarnation de la maturité politique, mais aussi qu'il est un grand Leader à la Mandela qui fait preuve de résilience et de fair-play. Puisant l'énergie au tréfonds de ses entrailles de conviction politique, "l'Homme de la Situation" selon des sources crédibles, annonce la poursuite de son opération 300 millions de financements Non Remboursables de Microprojets des Militants, l'Organisation économique du Grand Kribi à travers l'Association de Développement de Kribi, le Soutien et la Défense des Intérêts et Acquis du Renouveau à travers le Mocar, et son militantisme débordant qui le fait soutenir toutes les classes défavorisées à Kribi.

Sacré Lucien Célestin PIADO !!!