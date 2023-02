MONDE ENTIER :: Expanse Studios présente ses machines à sous à succès à l’ICE 2023 de Londres :: WORLD

Partenaire de SUPERGOOAL, Expanse Studios, le développeur de jeux de casino en ligne à la croissance la plus rapide, est ravi d’annoncer sa participation au prochain ICE London 2023, la principale exposition mondiale sur les jeux. L’événement historique de l’industrie, qui aura lieu du 7 au 9 février 2023 à l’ExCeL de Londres, est la plate-forme idéale pour générer des revenus grâce à des solutions innovantes, des technologies, des informations précieuses et des opportunités de réseautage inégalées.

Expanse Studios, fondé en 2019, est rapidement devenu une étoile montante dans l’industrie innovante du développement de jeux de casino. Avec plus de 40 machines à sous, tables et jeux d’adresse déjà développés, l’équipe a apporté une nouvelle approche à l’industrie, offrant des jeux mobiles d’abord dans la technologie HTML5 et avec un niveau sans précédent de fonctionnalités de spin gratuit et de jackpot. La popularité croissante de la marque est le résultat de ses produits exceptionnels et de sa concentration sur les marchés européens et émergents.

À l’ICE 2023, Expanse présente ses derniers jeux et plans de développement, y compris les versions les plus récentes telles que Zombie Apocalypse, Wild White Whale ou Spinning Buddha, toutes proposant des fonctionnalités spéciales d’achat de bonus, des jackpots progressifs et des modalités de tournoi ajustables.

Leurs machines à sous mondialement méga-populaires telles que Wild Icy Fruits, Clown Fever Deluxe et Titan Roulette sont certainement capables de voler la vedette.

Plus de 40 jeux RNG internes en technologie HTML5, y compris des machines à sous, des roulettes, des stratégies au tour par tour et des jeux de table, sont disponibles pour les visiteurs. La bibliothèque de jeux de la société est connectée à certains des meilleurs agrégateurs de l’industrie tels que Blue Ocean Gaming et EveryMatrix.

Les tours gratuits, les jackpots progressifs à plusieurs niveaux et les tournois ne sont que quelques-uns des outils promotionnels de pointe et entièrement personnalisables d’Expanse Studios. La combinaison de l’esthétique avant-gardiste de la société, de bandes sonores fantastiques et de superbes animations, ainsi que sa concentration sur l’Union européenne (UE) et les pays émergents, en font la prochaine grande chose dans l’industrie des machines à sous.

Bien que les machines à sous en ligne constituent l’essentiel du catalogue de produits d’Expanse, la société n’a pas ignoré les fans de jeux de table en incluant des options telles que Titan Dice, Multihand Titan Poker, Sic Bo et Instant Keno. Les jackpots peuvent être ajustés à la perfection et les bonus de tours gratuits sont inégalés dans l’industrie.

Le dévouement d’Expanse Studios à créer des jeux à la fois amusants et accessibles leur a permis de se constituer une base de fans fidèles.

Pour plus d’informations sur Expanse Studios et ses jeux, vous pouvez écrire à la société à sales@expanse.studios ou consulter leur site Web à https://expanse.studio/ .

Expanse Studios vous invite à vous arrêter sur son stand à ICE London 2023 à l’ExCeL London pour discuter de l’avenir du jeu. Ne laissez pas passer cette chance d’essayer la gamme de produits !