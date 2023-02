CAMEROUN :: La sombre fin de Jean Pierre Amougou Belinga et ses proches :: CAMEROON

Mis en cause dans l'affaire de l'assassinat du journaliste Martinez Zogo, l'homme d'affaire Jean Pierre Amougou Belinga a visiblement touché le fond avec les éléments incriminants retenus contre lui.

“Coupable coupable coupable !” la phrase résonne et circule sans répit en allusion à Jean Pierre Amougou Belinga. Ce serait donc lui derrière les pires atrocités déshumanisantes infligées au défunt chef de station d’amplitude FM. Sinon comment comprendre qu’un présumé innocent, pas moins un homme d’affaires influent soit aux arrêts depuis 3 jours déjà.

C’est bien lui, comme le martèle depuis des semaines le très éclairé et fidèle JP Remy Ngono. Peu après son interpellation, sa résidence et ses bureaux ont été perquisitionnés par les forces de l’ordre. La foulée des éléments de preuve est soutenue par les aveux formels qui ont d’ailleurs poussé l’homme d’affaires à reconnaître d’autres crimes restés sans suite.

Il a avoué avoir été à l’origine de la mort de l’évêque Benoît Balla qui avait défrayé la chronique. Coupable également de la mort qu’on lui attribuait déjà du jeune Bryan Fombor. Les déclarations s’enchaînent durant son audition évènement.

D’autres proches de Jean Pierre Amougou Belinga sont visiblement incriminés au regard des interpellations. Selon les dernières informations, en dehors du journaliste Bruno Bidjang, du beau-père du mis en cause, d’autres membres de son entourage ont été mis aux arrêts ce jour. Il y a notamment Mélanie Bibanga, Directrice des affaires financières du groupe, Inès Belinga, Jean Claude Fouda , Ivanna Essomba, l’épouse de Bruno Bidjang et plusieurs autres personnes arrêtées et placées en garde à vue.

Il y a fort à croire que Jean Pierre Amougou Belinga et certains hauts cadres de la République, si Paul Biya fait preuve de transparence, seront incarcérés pour ce crime déshumanisant déploré de par le monde entier.