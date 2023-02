CAMEROUN :: Benoit Bala, l’autre victime d’obscurs crimes :: CAMEROON

Il était connu comme l’un des précurseurs de l’inculturation religieuse par son introduction du balafon, un instrument traditionnel dans la liturgie au Cameroun. En plus des traditions, il défendait certaines valeurs dans l’église en constante perdition, ce qui lui vaudra d’être assassiné fin mai 2017 alors qu’il était évêque de Bafia, et son corps jeté dans l’eau à la merci des espèces aquatiques.

Bala Jean Marie Benoît est né le 10 mai 1959 à Mbalmayo, de Benoît Bala et de Marie Cécile Bandolo. Benjamin d’une fratrie de trois membres, il fait ses études primaires à l’école Saint Rosaire de la Cathédrale de Mbalmayo où il obtient son certificat d’étude primaire et élémentaire (CEPE). Tout jeune, il manifeste son désir de devenir prêtre. Son cursus secondaire se fait tour à tour au petit séminaire Saint Paul de Mbalmayo et au petit séminaire Sainte Thérèse de Mvolyé à Yaoundé, sanctionnées par l’obtention d’un baccalauréat. Mgr Jean Zoa, alors métropolitain de Yaoundé l’accueille et le recommande au Grand Séminaire inter-Etats de Nkolbisson.

Sa formation au Grand Séminaire est couronnée par l’obtention d’un baccalauréat canonique en philosophie et en théologie, et Jean Marie Benoît Bala reçoit le 20 juin 1987 l’ordination presbytérale des mains de Mgr Jean ZOA. Désormais abbé, il est alors incardiné dans l’archidiocèse de Yaoundé, où commence son ministère pastoral. De 1987-1989, il assume conjointement les services de vicaire à la paroisse Sacré-Cœur de Mokolo, d’aumônier diocésain de l’ACE-COP’ monde, de membre de l’équipe diocésaine des mass médias. Il est successivement nommé curé de la paroisse de la Cité Verte de 1989-1990 et curé de la paroisse de Ndzong Melen de 1990-1991. C’est à cette période (1989-1991) qu’il exerce aussi la fonction de responsable général de l’aumônerie des lycées et collèges. De 1994 à 1995, il assume les services d’aumônier général adjoint de l’apostolat des laïcs à la Conférence nationale épiscopale du Cameroun et aumônier national de l’ACF et de l’ACE-COP’monde.

Par la suite il est fait procureur adjoint de l’Archidiocèse de Yaoundé de 1995 à 1997, date à laquelle il est nommé par son évêque, recteur du petit séminaire Sainte Thérèse de Mvolyé et responsable diocésain des vocations. La même période, il est aumônier général de la congrégation des filles de Marie de Yaoundé, membre du collège des consulteurs, membre du conseil économique diocésain, professeur de sociologie et de gestion paroissiale aux Grands Séminaires d’Otélé et de Nkolbisson et à l’école théologique Saint Cyprien de Ngoya. C’est un homme pétri d’expérience pastorale qui est nommé évêque du diocèse de Bafia en 2003 par le Saint Siège,

Assassinat

A Bafia, Monseigneur Benoit Bala tient son rôle avec détermination, mais doit aussi lutter contre les forces obscures qui se servent de l’église, malgré l’apparence calme. Au mois de mai 2017, Armel Djama, le recteur du petit séminaire Saint-André de Bafia est retrouvé mort dans sa chambre. Mgr Benoit Bala célèbre ses obsèques, en remettant son âme à Dieu et surtout en promettant sans doute d’élucider les circonstances de cette mort suspecte. Mais quelques jours après, dans la nuit du 30 au 31 mai 2017, lui-même est porté disparu, sa voiture est retrouvée stationnée sur le pont de la Sanaga, sur la route nationale numéro 4 Yaoundé-Bafoussam, avec ses documents personnels et un papier sur lequel il était inscrit le message « je suis dans l’eau ».

Des informations font état de ce qu’il avait reçu un mystérieux coup de fil cette nuit l’invitant à se rendre à Yaoundé d’urgence, il ne se doute pas en sortant qu’il entrait dans un piège et qu’il n’allait plus revenir. Le 2 juin, 3 jours après sa disparition, le prélat est retrouvé mort dans les eaux de la Sanaga, dans le village de Tsang, situé à environ 17 km d’Ebebda. L’enquête, ou ce qui est ainsi appelé, aboutit à ce que le procureur général près la Cour d’Appel du centre Jean-Fils Kléber Ntamack relève dans un communiqué le 4 juillet comme une « probable noyade.» L’autopsie pratiquée sur le corps par 7 légistes dont 2 étrangers sollicités par l’épiscopat, avait pourtant relevé qu’un bras et une jambe de l’évêque ont été cassés, ses organes génitaux mutilés. En plus, le corps de l’évêque avait été sorti de l’eau avec des sandales portées à l’envers, ses poumons ne contenaient « aucune goutte d’eau », en dehors du fait que Mgr Bala savait parfaitement nager et « ne pouvait pas mourir aussi facilement dans l’eau », selon certaines connaissances de l’évêque. Aussi, il fallait être assez « intelligent » pour laisser sa voiture sur le pont d’Ebeda et aller se suicider par noyade à 17 km plus loin.

Lumière ?

Le 8 juillet 2017, Mgr Samuel Kleda, archevêque de Douala et président de la Conférence des Évêques du Cameroun, réaffirme sans fioritures que « Mgr Jean-Marie Benoît Balla a été violemment assassiné ». Sa mort venait ainsi rallonger une liste déjà bien longue de prélats assassinés par une main noire. Inhumé 2 mois après, le 3 août 2017 à la cathédrale Saint-Sébastien de Bafia, la cruauté a continué à poursuivre Mgr Bala dans sa tombe, sur laquelle est découvert du sang le 28 août. Plus de 5 ans après, l’enlèvement le 17 janvier 2023 et l’assassinat de Martinez Zogo semble avoir ouvert la boite de Pandore. Dans le cours des dénonciations, l’on apprend que Mgr Benoît Bala avait découvert que les enfants internés au petit séminaire Saint André de Bafia, étaient régulièrement amenés en excursion à son insu, des sorties qui en réalité étaient des prétextes pour aller offrir ces enfants aux hommes de l’ombre pour des pratiques de pédophilie.

Il avait alors réuni suffisamment d’éléments pour confondre les mis en cause, lesquels ont anticipé pour le faire taire, ou pour le mettre dans l’eau, après avoir également réglé le compte du recteur du petit séminaire Armel Djama, retrouvé mort dans sa chambre 3 semaines avant la disparition du prélat. A l’âge de 58 ans, Monseigneur Jean Marie Benoit bala a été frappé par ces mains obscures qui sèment la terreur et impose la loi de l’ombre, il faisait partie de ces anges de lumière qui allument la torche que les forces du mal cherchent en permanence à éteindre, mais que la postérité a intérêt à garder allumée.