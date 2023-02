CAMEROUN :: Yango ,le gouvernement passe à la méthode forte :: CAMEROON

Une note du ministre des transports rendue publique hier suspend les activités de Yango au Cameroun.

Fourni par Yandex-Taxi dont le siège est aux Pays-Bas et qui exploite des activités de transport et de livraison dans 21 pays , depuis son arrivée au Cameroun ,Yango suscite les inquiétudes des syndicats et autres opérateurs du transport en commun.

Ses moyens financiers collossaux mis à la disposition de ses partenaires a permis à l'entreprise de gagner des parts de marchés importants .

En septembre 2022,le ministre des Transports (Minstrans),Jean Ernest Massena Ngalle Bibehe, a adressé un courrier à Yango donnant 2 mois pour régulariser sa situation .

Le gouvernement exigeait aussi à l'opérateur d'authentifier préalablement tous les documents de transport de ses chauffeurs partenaires avant leur inscription dans la plateforme.

Malgré le moratoire de quatres mois accordé sur les deux initialements octroyés , Yango ne s'était pas confirmé aux exigences du gouvernement.

La hausse du prix du carburant et les différentes concertations avec les syndicats auraient contraints le gouvernement à la méthode forte.

En attendant sa régularisation ,ce sont les consommateurs qui vont en souffrir.