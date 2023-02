Le Cout du Bilinguisme Au Cameroun par Ezéchiel Cyrille BOYOM – Journaliste. :: CAMEROON

Plus de 60 ans après les indépendances, le Cameroun a, semble-t-il, encore beaucoup de mal à se mouler et à se mouvoir sous l’identité et le vêtement hérité de ses parents coloniaux. La France et l’Angleterre nous ont légué comme bagages héréditaire leurs langues respectives.

Riches de sa diversités culturelle et linguistique, le Cameroun doit au-delà de ses plus de 200 langues locales, assurer sa cohésion à travers ses deux langues officielles : le français et l’anglais. C’est en cela même que réside la pertinence du concept « Bilinguisme »

Même si la promotion, l’implémentation et même l’implantation du bilinguisme n’est pas fondamentalement une mission régalienne de l’état, il n’en demeure pas moins qu’il devrait prêcher par l’exemple pour ce qui est de la pratique du bilinguisme.

La cohabitation du français et de l’anglais au Cameroun reste encore un mélange hétérogène qui laisse clairement transparaitre un clivage entre 80% et 20% de sa population.

Mais pourquoi la mayonnaise tarde à prendre ?

Tant au niveau des services publics que privés, des autorités administratives et politiques que de la population dans ses diverses couches, le bilinguisme reste davantage un mot accompagné de beaucoup de slogan plutôt qu’une réalité visible et palpable. « C’est le Cameroun qui est bilingue pas les camerounais… » entend on souvent dire… Traduction, le Bilinguisme est consacré dans les textes et décédé dans la pratique en réel contexte.

Il faut donc arrêter de se leurrer et trouver la clé pour tout débloquer.

La Gratuité. Oui ! le mot est lâché. Voilà le secret. Il n’était pourtant pas caché.

Certaines langues nous diront que nous refusons de voir les efforts de l’Etat. Alors il serait temps de leur répondre en s’interrogeant : Combien coute les cours d’anglais et ou de français dans les Centres Linguistiques au Cameroun ? Que fait de façon concrète et pratique la Commission Nationale pour la Promotion du Bilinguisme et du Multiculturalisme ? Combien coute le bilinguisme au Camerounais ?

Apprendre l’anglais ou le français doit être gratuit au Cameroun, partout en tout et pour tous. L’on ne doit pas vendre le Bilinguisme aux Camerounaises et Camerounais.

Et dire que le réel bilinguisme est une partie de la solution à la crise socio-politique qui sévit dans les régions majoritairement anglophones du Cameroun n’est pas une parole en l’air. Pousser le bouchon plus loin et rendre l’anglais prioritaire sur le français serai une décision salutaire. Notre ouverture sur le monde et notre développement s’en trouverait positivement impacté. Le Rwanda est un cas d’école…

Toutefois, la mentalité des camerounais est aussi à Interpeller. Chaque Camerounais devrait se donner le devoir d’être parfaitement bilingue. Et si pour une raison ou une autre, une langue devrait prendre le dessus sur l’autre, ce devrait être l’anglais. Camerounais francophone, Il faut saisir toutes les opportunités qui s’offrent à vous pour apprendre l’anglais. Etre bilingue c’est très bien. Ne maitriser que l’anglais c’est toujours bien. Ce qu’on perd avec le français comme seule langue se gagne 3 fois plus avec l’anglais comme langue d’expression.