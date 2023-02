CAMEROUN :: Manger Dehors par Ezéchiel Cyrille BOYOM Journaliste reporter et informaticien :: CAMEROON

« Manger dehors » est une expression courante et fréquente dans un français typiquement Africain et particulièrement Camerounais. Ce vocable est généralement utilisé pour désigner l’action d’acheter et de prendre un repas tout fait en dehors de chez soi. Plusieurs raisons poussent beaucoup à adopter cette habitude qui fait vivre les restaurants, cafétéria, ‘beignetariat’, fastfood et autres p’tits coins habituellement appelée ‘tourne dos’. Selon que l’on voit le verre à moitié plein ou à moitié vide, « manger dehors » peut présenter aussi bien des avantages que des inconvénients.

Toutefois, du regard de plusieurs femmes au foyer, il n’est pas toujours appréciable pour un homme marié de se gaver d’autres recettes culinaire autres que celles de sa dulcinée. Entre autres raisons avancées pour décourager l’habitude de « manger dehors », ces femmes évoquent les conditions d’hygiène, les risques d’empoisonnement et d’intoxication. Autre raison pas toujours exprimée mais pas des moindres, c’est le regard des autres qui pourraient percevoir en cela leur inaptitude à tenir et à entretenir leur homme.

Cependant, c’est justement à se demander pourquoi beaucoup d’homme bien que rationnant à la maison, se sentent plus à l’aise en « mangeant dehors » ? Peut-être que la réponse est dans la question : La maison effectivement !



Cuisine mal rangée, frigo et cuisinière en insalubrité, repas dépossédé de toute beauté, service dénué de toute dignité linges et autres ustensiles désordonnés, zéro élégance et prestance de par les mentalités… Le tour est joué et le sort est scellé. Ni le plus doué encore moins le plus rusé ne pourras convaincre quiconque de pourvoir manger dans ces conditions quel que soit le montant de la ration qu’il y a injecté. Elles qui fustigent la nourriture de dehors, sont souvent celles dont les repas sont susceptibles de causer le plus de tort. C’est parfois là où tu dors que se cache ta mort.

« Vous faire escroquer et tromper, c’est ce que vous préférez » lancent les femmes. « Même si cet argent nous était arraché, le sourire et parfois la qualité et la propreté du service qui nous est proposé fait qu’on ira toujours là-bas manger » répondent les hommes.

Et s’il faut bien voire, histoire de manger dehors là même, et peut être dans des endroits mal famé et prohibés… Qui a commencé en premier ? Ce sont les femmes. Si vous doutez, allez demander à Eve. Dans le groupe WhatsApp, Adam est en train d’écrire…