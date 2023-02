MONDE ENTIER :: Paiements en Bitcoins - Quels sont leurs avantages et leurs inconvénients ? :: WORLD

Vous vous demandez si accepter des paiements en Bitcoins présente des inconvénients ? Si c'est le cas, voici les avantages et les inconvénients de l'acceptation des paiements en Bitcoins.

L'attrait de la richesse instantanée peut faire oublier que des êtres humains ont d'abord utilisé des Bitcoins dans une transaction banale pour acheter une pizza. Même la plus délicieuse des parts ne s'approchera pas des 10 000 Bitcoins que cette commande a coûté en 2010, un prix qui vaut actuellement plus de 500 millions de dollars. plus de détails cliquez sur le site officiel

Accepter les crypto-monnaies dans une entreprise est devenu plus accessible et plus familier au cours de la dernière décennie. Cependant, cela reste plus complexe que de l'acquérir à titre individuel. Trouver un partenaire de paiement (probablement), répondre aux questions d'intégration et planifier votre stratégie de conversion en espèces sont autant de tâches à accomplir.

Avantages et inconvénients de l'acceptation de Bitcoin dans une entreprise

Accepter le Bitcoin peut avoir ses avantages et ses inconvénients. Cependant, examinez les deux et demandez-vous si cela vous convient ou non. En plus d'accepter les paiements, vous pouvez choisir d'investir sur des sites comme cette plateforme de trading. Mais avant cela, examinons les avantages et les inconvénients.

Avantages

Vous n'avez pas à vous soucier des rétrofacturations ou de la conformité PCI.

Les amateurs de crypto-monnaies peuvent être intéressés à faire des affaires avec vous.

Les paiements que vous acceptez peuvent prendre de la valeur si vous décidez de conserver le Bitcoin.

Inconvénients

Il peut être difficile à maintenir avec les changements rapides dans la technologie et la réglementation des crypto-monnaies.

Si vous décidez de conserver le Bitcoin, vous serez soumis à une extrême volatilité des prix. Si vous deviez vendre à un prix bas, cela pourrait entraîner des pertes importantes pour votre entreprise.

Vous pourriez être confronté à des défis de mise en œuvre complexes, tels que la préparation des impôts et la gestion des retours clients.

Comment apparaît une transaction en Bitcoins ou autres crypto-monnaies ?

Un commerçant utilisera probablement une plateforme de paiements en crypto-monnaies comme Bit Pay ou Coinbase pour rendre les transactions en crypto-monnaies rapides et faciles. Ces sociétés créent l'interface utilisateur pour la transaction, surveillent le paiement et fournissent des services tels que le verrouillage du taux de change pour une période donnée afin de limiter la volatilité.

Une transaction crypto commerciale typique peut ressembler à ceci :

Le client reçoit un QR code lorsqu'il choisit de payer en crypto-monnaie. Ce QR code indique au portefeuille numérique ou à l'application du client d'envoyer la crypto-monnaie à un endroit spécifique, appelé adresse. Celle-ci est similaire à une adresse électronique, mais elle est généralement générée et utilisée une seule fois.

Le client saisit son mot de passe, appelé clé privée, pour valider la transaction.Le commerçant peut accepter le paiement en crypto-monnaie ou en dollars.

Ce que vous devez savoir avant d'accepter les Bitcoins et les crypto-monnaies

Bien qu'il existe des milliers de crypto-monnaies, la plupart des outils de paiement par crypto-monnaie n'acceptent qu'un sous-ensemble d'entre elles. La plus utilisée, le Bitcoin, est largement acceptée. Cependant, si vous voulez prendre du Mooncoin ou de l'Alice, vous devrez peut-être chercher un peu plus compliqué.

Quels problèmes fiscaux et comptables éventuels rencontrerez-vous ? Si vous envisagez d'accepter des crypto-monnaies, parlez-en d'abord à votre comptable ou à votre expert-comptable. Premièrement, vous devez être conscient des implications fiscales, en particulier si vous avez l'intention de conserver les crypto-monnaies que vous recevez.

Ensuite, pensez à la transmission des informations de votre système de point de vente à votre comptable. Par exemple, si vous utilisez un système basé sur le cloud comme QuickBooks ou Xero, vous voudrez savoir si votre outil de paiement en crypto-monnaie s'y intègre.

Vos clients doivent payer des impôts sur les plus-values sur toute crypto-monnaie qu'ils utilisent pour la transaction. Bien que vous ne soyez pas impliqué dans ce processus, sachez que cela peut être un facteur dans la décision du mode de paiement. Les paiements seront-ils effectués en espèces ? Quand et comment ?

Et cela peut avoir un impact significatif sur votre activité, car les grandes variations de prix signifient que la valeur de votre crypto-monnaie peut augmenter - ou chuter - dans une courte période. Conserverez-vous indéfiniment les crypto-monnaies que vous recevez ? Allez-vous les convertir immédiatement en espèces ? Le ferez-vous régulièrement ? Une fois que vous avez décidé d'une stratégie, assurez-vous que votre service de paiement par crypto-monnaie préféré peut la mettre en œuvre.