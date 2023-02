Campagne 2023 : Mtn Cameroun continue avec la distribution des villas à ses abonnés. :: CAMEROON

La société de téléphonie mobile continue de faire des gagnants de villas parmi ses abonnés. Dans la cagnotte, de nombreuses maisons toutes équipées. La condition est simple ; il suffit d’être un abonné et souscrire.

A la direction de MTN Cameroun, la préoccupation est plutôt citoyenne « notre souhait est de faire de nos abonnés des propriétaires de leurs propres maisons dans un environnement ou il est difficile d’avoir un logement » C’est dans cette dynamique que la Société de téléphonie mobile a initié la campagne MTN Chance. Cette année encore rassure-t-on, elle va continuer à faire des gagnants comme par le passé. Et la cagnotte est encore pleine « Des le lancement de cette campagne, nous avons promis une maison construire clés en main à chacun de nos abonnés chanceux »

Avec, comme cerise sur le gâteau, un cadeau de nouvel an 2023 au premier gagnant de l’année « Mais en ce début d’année nous faisons savoir que la 14 e villa sera non seulement construite mais équipée et connectée » Il faut comprendre par équipements, des lits, des fauteuils, un réfrigérateur, un smartphone, un micro-onde… Une connexion MTN de 24 mois. Ce double gain de villa et équipement est réservé pour l’heureux gagnant de la fin de campagne.

Cependant, le jeu se poursuit et au cours de la conférence de presse de démarrage pour l’année 2023, Mtn Cameroun é rassuré « Nous avons déjà tiré au sort 8 gagnants, donc 8 nouveaux propriétaires » parmi lesquels des propriétaires dans la ville de Douala. Il faut rappeler que ces villas se situent dans les zones de Japoma à Douala et Odza à Yaoundé.

Au-delà de ces villas, la campagne Mtn Chance donne la possibilité de gagner des lots imbattables et des bonus instantanés. Il suffit d’avoir une sim Mtn, acheter un forfait de 250 f minimum ou alors faire une transaction momo de 5000 minimum. On est alors éligible pour gagner la villa et les autres gains.

La campagne MTN Chance donne la possibilité de gagner une maison spéciale avec Ayoba. Il ;suffit de télécharger ayoba sur Play store ou App store et de faire au moins une activité sur Ayoba par jour jusqu’au 13 février : écouter la musique sur les chaines Ayoba, jouer, envoyer des messages…