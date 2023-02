CAMEROUN :: Bryan Formbor, Martinez Zogo, Jean Jacques Ola Bébé… : La jeunesse assassinée :: CAMEROON

Des cas d’assassinats de jeunes non élucidés, à l’instar de Bryan Formbor, Martinez Zogo, Jean Jacques Ola Bébé … La jeunesse Camerounaise est prise en otage d’une société Camerounaise en pleine mutation politique.

On parle de plus en plus de transition politique au pays de Paul Biya au pouvoir depuis 40 ans. Des jeunes pris au piège de la lutte des clans pour le contrôle du pouvoir. Peur dans la cité, le journal des jeunes appelle à la « Justice pour ces jeunes ». Ils sont, Bryan Formbor, Martinez Zogo, Jean Jacques Ola Bébé…, des jeunes enlevés, torturés et lâchement assassinés à Yaoundé, la capitale camerounaise. Des actes de cruauté essentiellement dirigés contre des jeunes. Une situation inadmissible en République, qui interpelle la Justice.

L’actualité la plus brulante étant celle de l’assassinat de Martinez Zogo, journaliste chef une chaine de Amplitude FM, une chaine de Radio qui émet depuis Yaoundé, la capitale du Cameroun. Sur le compteur, des arrestations. A l’instar de « Amougou Belinga interpellé » titre de Cameroon Tribune, le quotidien à capitaux privés. Le président du Groupe l’Anecdote a été conduit hier matin au Groupement de gendarmerie territoriale du Mfoundi. Deux de ses collaborateurs ont également été pris. De sources sécuritaires, cette opération se situe dans le cadre de l’enquête mixte prescrite par le chef de l’Etat, en vue de faire la lumière sur l’assassinat du chef de chaîne de la radio Amplitude FM.

Le Point Hebdo va plus loin en parlent d’Arrestations-auditions-Remaniement : « Empêtrés…». Alors que le président de la République est encore tranquillement assis sur son fauteuil, dans son entourage, des jeux de massacres apparaissent. Des camps s’épient, se suspectent et complotent. Martinez Zogo aurait-il été assassiné par l’une de ces fractions ? Les arrestations et auditions qui se font depuis des jours, osent pour un Etat de droit. Et c’est ce que veut Paul Biya…

Aussi, « La pègre dans la nasse ». Sous l’impulsion du président de la République, les investigations menées par la gendarmerie et la police n’ont pas tardé à donner des résultats probants. Un homme d’affaires et quelques proches séjournent depuis lundi dans les geôles du Sed. Leur interpellation intervient au lendemain des auditions des membres de la DGRE, au rang desquels Léopold Maxime Eko Eko, le patron du service de contre-espionnage camerounais et le directeur des opérations spéciales, Justin Danwe. Etc. (

Avec mention Bian de InfoMatin : « Le Cameroun et le reste du monde saluent l’implication de Paul Biya ». Le chef de l’Etat a, le 27 janvier, à travers un communiqué du MINETAT-SG/PR, Ferdinand Ngoh Ngoh, instruit la mise sur pied d’une commission d’investigation mixte, gendarmerie-police. En espace de quelque temps, les premiers résultats, visant à faire toute la lumière sur l’assassinat odieux du chef de chaîne d’Amplitude FM, sont visibles. Les communautés nationale et internationale apprécient, déjà, la détermination du président de la République pour la manifestation rapide de la vérité, voire de la Justice. Vivement la suite.