CAMEROUN :: COUP D’ÉTAT SCIENTIFIQUE CONTRE PAUL BIYA ET ATTEINTE À LA SÛRETÉ DE L’ÉTAT. :: CAMEROON

L’AFFAIRE MARTINEZ ZOGO OÙ LA CAPACITÉ DE NUISANCE DES AUTEURS DU COMPLOT. CE N’EST PAS UNE AFFAIRE DES NANGA EBOKO CONTRE BETI-BOULOU !

Vieillissant comme tout être humain, le Président Paul BIYA doit faire face aux velléités de sa succession. Ces velléités sont en réalité des COUPS D’ÉTAT scientifiques ou tout simplement des complot visant à attenter directement à sa vie pour accéder au pouvoir suprême ! De l’affaire Albatros à l’affaire Martinez ZOGO, le Président Paul BIYA aura tout vu et tout entendu.

1-/ Le coup d’État scientifique de l’affaire Albatros et la décapitation du G11 !

Le G11, littéralement s’entend un Groupe des Commis de l’Etat qui se sont préparés à éliminer scientifiquement le Chef de l’État Paul BIYA avant l’échéance électorale présidentielle de 2011. Pour ce faire ils ont savamment comploté par l’achat à la place d’un aéronef neuf , d’un cercueil volant appelé Albatros, aéronef de 22 ans d’âge et d’ancienneté en vol Commercial dans la compagnie aérienne du Chili. Le Président BIYA embarqué pour le vol inaugural de cet aéronef, en réalité vol d’adieu selon les comploteurs, aura sa vie sauve et celle de sa famille grâce à la perspicacité et au professionnalisme du commandant de bord ! Non seulement ce Cercueil Volant peinait à atteindre l’altitude après le décollage mais aussi et surtout des fuites hydrauliques sortaient des réacteurs prouvant qu’à la place de l’avion neuf commandé par le Président Paul BIYA , un avion friperie lui a été livré. Les auteurs du complot croupissent en prison pour la plupart !

2-/ Assassinat crapuleux de Martinez ZOGO où la Grande Capacité de Nuisance des acteurs du nouveau Coup d’État contre le Président Paul BIYA !

Au- delà de l’odieux crime perpétré sur le journaliste d’investigation après son enlèvement le 17 janvier 2023 et retrouvé mort 5 jours après , il faut éplucher cette affaire avec tous les relents qu’elle comporte :

a-) Que dénonçait de si grave et dangereux le journaliste émérite MARTINEZ ZOGO ?? Qui sont ceux qui étaient indexés ??

Le Braquage des caisses de l’État par des pseudo opérateurs économiques dont un certain Jean Pierre AMOUGOU BÉLINGA. MARTINEZ ZOGO ne s’est jamais caché pour dénoncer le fait que les Chapitres Budgétaires 57, 65 et 94 sont devenus la propriété du même Jean Pierre AMOUGOU BÉLINGA qui à travers ses nombreuses sociétés recevait des financements et des paiements avec une rapidité déconcertante qui frise la complicité ! Et d’ ajouter que Jean Pierre AMOUGOU BÉLINGA s’est fait payer la rondelette somme de FCFA 8 milliards suite à un jugement fictif, inexistant dans les registres du Tribunal pour un marché fictif à la Direction de la Sécurité Présidentielle ! Quel culot ! Au chevet du lit du Président Paul BIYA se passe un jeu de milliards avec l’implication de la Sécurité Présidentielle !! Comment les paieries de Yaoundé parviennent à payer de montants faramineux sans contrôle adéquat du jugement?? Pour les facilités légendaires du paiement des activités de Jean Pierre AMOUGOU BÉLINGA, Martinez ZOGO pointait son doigt accusateur sur le Ministre des Finances Louis Paul MOTAZÉ. Des milliards et des milliards sont payés sur instruction de l’argentier de la République à Jean Pierre AMOUGOU BÉLINGA dans ces chapitres budgétaires 57, 65 et 94 .

b-) Les Monstres fabriqués par les lignes 57, 65 , 94 et d’autres marchés fictifs: les donneurs d’ordre, les exécutants et les payeurs!

Feu Martinez ZOGO n’avaient de cesse d’attirer l’attention du gouvernement de l’État du Cameroun sur l’enrichissement vertigineux et à la vitesse lumière de Jean Pierre AMOUGOU BÉLINGA à travers les Chapitres Budgétaires 57, 65 et 94. Avec cette masse monétaire ce dernier a tissé des liens jusqu’au chevet du lit du Président de la République.

Tout l’appareil sécuritaire de la République semble sous ses pas. Des messages vocaux attribués à ce dernier en disent longs:

Le commissaire Divisionnaire à qui il manque le moindre respect avec des mots» Pour qui te prends-tu....» D’autres envoyés qui au Directeur du Cabinet Civil, qui au Directeur de la Sécurité Présidentielle...

C’est à L’Ambassadeur et plénipotentiaire du Cameroun en République Centrafricaine que Jean Pierre AMOUGOU BÉLINGA a passé un tabac langagier inoubliable: « Tu me la boucles» « Vous les gens de l’Ouest, vous êtes des pauvres gens»!

Les inspecteurs des impôts trainés par l’homme au Tribunal dont l’une d’elle mise sous mandat de détention et emprisonnée à la prison Centrale de Yaoundé. L’homme au fil des temps est devenu, à force d’argent, incontrôlable.il ne restait plus à l’homme que l’accession à la magistrature Suprême, soit personnellement soit par positionnement d’un des siens.

3-/ Cette masse monétaire n’est -elle pas un fonds pour fomenter un Coup d’État ?

Beaucoup pensent qu’autour de cet enrichissement vertigineux se cache un agenda. Il s’agit d’avoir la plus grande capacité financière de nuisance lors d’un Coup d’État ou d’un trouble pouvant y conduire! Selon le Communiqué du Secrétaire Général à la Présidence de la République les premières enquêtes de la mort de Martinez ZOGO ont conduit à l’interpellation de plusieurs personnes. Qui sont-elles ? Le Commissaire Divisionnaire Maxime EKO EKO et le Lieutenant-Colonel Justin DANWE respectivement Patron de la DGRE et Directeur des Opérations des services d’intelligence du Cameroun.

Ont-ils été dénoncés par Martinez ZOGO?? Non! De quoi se mêlerait-ils ? Martinez ZOGO les gênait à quel niveau ?? S’il est prouvé que ces deux pontes de Renseignement Camerounais sont impliqués dans l’enlèvement et l’assassinat du journaliste, cela veut dire qu’ils ne l’ont pas fait pour l’Etat mais pour des individus tapis dans l’ombre qu’on ne tardera pas à débusquer ! Et si des individus ont le pourvoir de détourner, contrôler et commettre par corruption le service de Renseignement d’un État ils sont capables de fomenter, d’alimenter un coup d’Etat ! Le Président Paul BIYA doit faire très attention avec sa Sécurité et celle de L’État du Cameroun. Cette affaire n’est pas une guerre entre les NANGA EBOKO et les BETI-BOULOU ! C’est une affaire qui renvoie à la question :

Qui est capable de contrôler le pays en finançant un coup d’État où un soulèvement populaire pour provoquer un changement anticonstitutionnel au sommet de l’État ?

Qui est capable de manipuler à hauteur de milliards les services sécuritaires du pays pour accéder au pouvoir?

Enrichis à la vitesse supersonique certains pseudo hommes d’affaires en sont capables. En attendant l’aboutissement des enquêtes et éventuellement la reconstitution de l’enlèvement et de l’assassinat de Martinez ZOGO , cette affaire est un test à prendre très au sérieux ! Par le Président de la République du Cameroun.

La Communauté Internationale à averti, Reporters sans Frontières est monté au créneau et les populations veulent voir la réaction du Chef de L’État sur la dérive sécuritaire!