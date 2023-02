CAMEROUN :: Sed : de l’affaire Zogo à l’affaire Amougou Belinga :: CAMEROON

1-Audition

Jean Pierre Amougou Belinga et Bruno Bidjang cuisinés

Le promoteur du groupe l'Anecdote et le directeur du groupe des médias Vision 4, Satellite Fm et l'Anecdote, ont été, très tôt hier matin, interpellés, chacun, à son domicile à Yaoundé. C'est dans le cadre de l 'enquête mixte Police/Gendarmerie chargée de faire la lumière sur l'assassinat du chef de chaîne d’Amplitude Fm.

Sauf nouveau rebondissement, Amougou Belinga et Bruno Bidjang ont passé leur première nuit dans les locaux du Groupement de gendarmerie territoriale de Yaoundé hier. Jusqu’à ce que nous mettions sous presse, aucune information relative à la relaxation de l’homme d’affaires et de son employé n’était rendue officielle. Après donc une journée d’audition au sujet du crime odieux commis sur Martinez Zogo, les deux hommes restent à la disposition des fin limiers du Secrétariat de la Défense (Sed). Cette information est confirmée par le chef de division de la communication du groupe l’Anecdote, Inès Belinga qui, dans son communiqué, ajoute que l’homme d’affaires « se trouve actuellement dans les locaux du secrétariat d’État à la Défense (chargé de la gendarmerie, Ndlr) dans le cadre d’une enquête ». Des sources concordantes assurent également que l’ancien commandant de la Garde présidentielle (Gp), le colonel à la retraite Thomas Raymond Etoundi Nsoé, par ailleurs beau-père de l’homme d’affaires, a aussi été arrêté. Ce dernier est également propriétaire d’une société de gardiennage qui assurait notamment la protection du domicile du patron du groupe l’Anecdote.

De l’intox à l’info

Signalons que c'est dans la nuit du jeudi, 2 février 2023 qu'une fausse alerte a fait état de l'arrestation de ce promoteur de média. Toute chose qui n'a pas été vérifiée et confirmée le lendemain. En effet, J.P. Amougou Belinga, au sortir d'une réunion en sa résidence sis à Odza dans l'arrondissement de Yaoundé IVème, département du Mfoundi, région du Centre, a fait son apparition en compagnie des cadres de son personnel au rang desquels figurent Bruno Bidjang, directeur général du groupe de médias (Vision 4, Satellite Fm, L'Anecdote), Norbert Olivier Ebode, rédacteur- en-chef de Vision 4, etc. Vêtu en blanc ce jour-là, l'homme d'affaires apparaissait serein face à tout ce qui a été diffusé comme rumeur sur les réseaux sociaux sur son arrestation et sa mise en garde à vue dans les geôles du Secrétariat d'État à la défense (Sed).

72 heures après, J.P. Amougou Belinga est happé à son domicile vers 5 h et 30mn et conduit au Sed par une escouade d'hommes en tenue. Certaines personnes présentes à son domicile ont, d'ailleurs, tenté d'opposer une résistance à cette interpellation. Mais peine perdue ! Des contingents de gendarmes lourdement armés ont réussi à le traquer et à le conduire, manu militari, au Service central de recherches judiciaires (SCRJ), où il est auditionné. Quelques heures plus tard, une perquisition systématique a été faite par des hommes en tenue dans la bâtisse du promoteur de Vision Finances. C’est que, le nom de l'homme d'affaires est, depuis que le corps de Martinez Zogo a été retrouvé sans vie à Ebogo 3, régulièrement cité comme un acteur ayant commandité l'assassinat du patron d’Amplitude Fm. Info ou intox? Seuls les résultats des enquêtes permettront d'en savoir davantage dans les prochains jours. Le Sed, la première légion de la gendarmerie du Centre et la Délégation générale à la sûreté nationale (DGSN) sont décidés à ce que justice soit rendue pour Martinez Zogo.

Enquête mixte Police/Gendarmerie

Rappelons qu’en date du jeudi, 2 février 2023, le ministre d'État Secrétaire général de la présidence de la République a, dans un communiqué rendu public sur l'antenne du poste national de la CRTV au journal de 17h, fait savoir que sur hautes instructions du chef de l'État, une enquête est diligentée depuis le vendredi, 27 janvier 2023. Selon Ferdinand Ngoh Ngoh, à la faveur des premières investigations, plusieurs personnes suspectées ont été arrêtées et conduites au Sed. Il a, par ailleurs, annoncé que d'autres personnes et personnalités publiques seront interpellées dans le cadre de cette enquête mixte Police/Gendarmerie. Dix jours après l'enclenchement de ces investigations, le bas-peuple assiste, d'ores et déjà, aux premières arrestations spectaculaires. On attend !