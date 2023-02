CAMEROUN :: Bolloré Africa Logistics et Socopao 407 EMPLOYÉS SIGNENT LEUR PROPRE LICENCIEMENT :: CAMEROON

Depuis le milieu de la semaine, des huissiers commis par l’entreprise servent aux employés qui avaient demandé à être licenciés, leurs lettres de licenciement. Toujours en milieu de semaine, une cinquantaine, parmi les 407 employés concernés, se sont mobilisés pour faire pression dans le parking de l’entreprise basée dans le domaine portuaire de Douala-Bonabéri.



La démarche des délégués du personnel et les salariés qui vont décider de les suivre commence alors que Bolloré Africa Logistic (BAL) et Mediterranean Shipping Company (MSC) sont en train de finaliser le processus de cession, à ce dernier, de 100% des actifs du premier. Poussés par les délégués du personnel, ils essayent d’obtenir des avantages de l’entreprise, arguant de bonne foi que derrière les formes, la transaction induit de fait un changement de statut de l’entreprise.



En août 2022, le journal interne de l’entreprise, apprend-on, va même consacrer un article sur le sujet, avec des calculs au bout desquels il apparaît que les montants espérés, en termes de préavis et d’indemnités de licenciement ne sont pas si importants que ce que beaucoup espéraient. Certains vont désister. D’autres vont persister. Sous la conduite des délégués du personnel, ces derniers décident de saisir le délégué du travail et de la sécurité sociale pour le Littoral. Ils lui signifient qu’ils ne souhaitent pas poursuive l’aventure que ce soit avec Bolloré ou MSC, nouvel acquéreur de BAL. Le modèle de lettre est unique (voir ci-contre). A chaque salarié de remplir ce qui doit l’être et de signer. « Madame la Déléguée, relativement au projet de cession de 100% des actifs de Bolloré Logistics au Groupe MSC et en respect des dispositions pertinentes de l’article 42 du Code du travail camerounais en son alinéa 1(b), j’ai le respectueux honneur de vous exprimer mon souhait d’être licencié avant la modification de la situation juridique de l’employeur », peut-on lire. Ils veulent que Bolloré Transport et Logistics (filiale de Bolloré Africa Logistics au Cameroun) et Socopao liquident leurs droits. La liasse de lettres de demande de licenciement est acheminée à l’inspection du travail.



Les ayant reçues, le Délégué régional du Travail et de la Sécurité sociale, Christel Sonia Etoundi Bekono va, le mardi 24 janvier, écrire au Directeur général de Bolloré Transport & Logistics Cameroun, pour lui demander d’appliquer la loi. « Certains employés des sociétés Bolloré Transport & Logistics Cameroun et Socopao m’ont saisi, exprimant ainsi le souhait de voir liquider leurs droits, suite à la cession d’actifs au Groupe MSC. Je vous saurai gré de toutes les dispositions que vous voudrez bien prendre en vue du respect strict et scrupuleux des dispositions légales et réglementaires y relatives ». Elle va faire suivre la liste des 407 salariés concernés deux jours plus tard.



Y faisant suite, Serge Agnero, Directeur général de BAL Cameroun va commettre une note à l’attention de ses collaborateurs. Il écrit : « Nous n’avons de cesse d’indiquer que la cession actuelle n’induisant aucun changement juridique au Cameroun, l’article 42 ne pouvait s’appliquer. Notre position n’ayant pas suscité l’adhésion de la Délégation régionale du Travail, nous avons de droit exercé un recours hiérarchique auprès du ministre du Travail, pour demander un avis technique au sujet de l’applicabilité de l’article 42 alinéa 1a et 1b du Code du travail. (…) Toutefois, au regard d’une part d’une correspondance récente reçue de la Délégation régionale du Travail et de la Sécurité sociale, mais également, dans le souci de préserver le climat social au sein de nos entités nous prenons acte de cette décision de l’Inspection du travail qui nous demande d’appliquer de manière stricte et scrupuleuse les modalités de l’article 42 qui consiste en un double volet. D’une part, le maintien de l’emploi, avec leurs acquis sociaux, pour les collaborateurs souhaitant continuer l’aventure et d’autre part le licenciement avec paiements des droits légaux (préavis et indemnité de licenciement), sans obligation légale de réembauche pour ceux des travailleurs qui ont décidé de manière volontaire et unilatérale, de mettre un terme à leur relation contractuelle avec l’employeur ».



Avant le déclenchement de la procédure au niveau de l’inspection du travail, apprend-on de sources au sein de l’entreprise, la question avait été débattue entre salariés d’une part, et entre salariés et employeur d’autre part. Les délégués du personnel demandant en fait que Bolloré verse une rétribution d’aurevoir à l’ensemble des collaborateurs sur la base de « la bonne affaire que le groupe venait de faire ». De même, explique un salarié qui fait partie de la vague des contestataires, « Nous nous disions qu’en mettant la pression, faute d’obtenir ces bonifications, l’entreprise allait payer nos droits et, par la suite, coincée par le nombre important de départs, allait renégocier avec nous pour qu’on reprenne le travail. C’était la stratégie adoptée par les délégués du personnel ». Et de conclure avec tristesse : « Nous avons joué et nous avons perdu. Le poker est souvent menteur. Moi je souhaite seulement reprendre mon emploi».



Le 21 décembre 2022, les groupes Bolloré et MSC annonçaient que Bolloré Africa Logistics avait cédé 100% de ses actifs au groupe MSC. Cette cession concernant l’ensemble des activités de transport et de logistique du Groupe Bolloré en Afrique.