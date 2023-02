CAMEROUN :: AFFRONTEMENTS ENTRE TIKAR ET BAMOUN:LE CALME EST DE RETOUR :: CAMEROON

Après la descente du gouverneur de la région de l'ouest Awa Fomka Augustine ,le calme est revenu à Magba dans le département du Noun au lendemain des altercations survenues entre les communautés Bamoun et Tikar.

Selon le media public CRTV , le gouverneur AWA FONKA Augustine est descendu sur le terrain pour rétablir la paix. Tout en exhortant les populations et les deux partis à ne pas céder à la tentation du désordre, il les a rassurés de ce que les autorités compétentes prendront toutes les mesures nécessaires pour la sécurité des citoyens.

Dans un discours prononcé par le roi des Tikar de Magba, ce dernier a appelé Sa Majesté Nfonrifoum Mbombo Njoya Mouhamed Nabil roi des Bamouns « mon fils » se référant sans doute à l’histoire. Le fondateur du royaume Bamoun Nchare Yen est descendant des Tikars.

Pour la garde du roi présent hier à la cérémonie, Nchare Yen avait effectivement quitté Rifum, actuel Bankim et non Magba , le roi de Magba et de Foumban sont des descendants de Rufum. Il ne peut donc en aucun cas appeler le roi de Foumban « mon fils ».

« le véritable ancêtre de leur roi est Sa Majesté Ngah Ibrahim II qui porte la véritable couronne et ses démembrements ne sauraient se substituer à lui» Disent-ils . Déshabillé et maltraité, cette humiliation a suscité la colère des tikars qui depuis Magba, ont lancé une chasse aux Bamoun dans la ville.