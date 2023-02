CAMEROUN :: LES COLLABORATEURS QU’IL FAUT AU PRESIDENT PAUL BIYA :: CAMEROON

Pr Justine Diffo Tchunkam professeure titulaire des universités, à la tête d’une structure, GCBC disposant d’un incubateur de plus de 300 entreprises. Elle suit ces entreprises au quotidien pour le renforcement de capacités non seulement sur le management, surtout la recherche des financements et opportunités de marchés.

A l’ère de l’import substitution et de la promotion du made in Cameroon, des expertises comme Pr Justine Diffo sont à rechercher dans un environs où le Cameroun, dans sa boussole SND30 pour l'émergence , mise sur l’industrialisation et de production, pour faire face aux importations et enjeux de la libre échanges.

Au sein de la MISS 30 son incubateur, prJustine Diffo a un discours qui revient,tout le temps « arrachons pour nous dans le paquet des 2000 milliards de FCFA , importations hors hydrocarbures que le pays dépenses tous les ans » .Ajouté à cela, l’ouverture du marché camerounais au Nigeria première économie.

Pr Justine Diffo Tchunkam est une personnalité ressource auprès du MINCOMMERCE et de l’union Africaine .Elle fait partie du panel d'experts ayant bataillé aux côtés de Vera Songwe pour l’effectivité de la Zone de libre-échange continentale d’Afrique.

Ses compétences vont au-delà du Cameroun et Afrique, elle travaille sur l’ AATBP (Arab Africa Trade Bridges Program) , un programme mis sur pieds par la finance islamique pour booster les relations entre les différents états membres. Une opportunité pour les pays Africains et le Cameroun qui espèrent profiter de l’offensive en Afrique des fonds souverains des monarchies du golfe.

Parlons de harmonisation du droit des affaires, Justine Diffo Tchunkam est celle-là qui avait organisé le 25 e anniversaire de l’Ohada au Cameroun, elle prépare déjà le 30 e qui aura lieu cette année 2023. Pour cette occasion , elle est tes active du côté du Nigeria pour mobiliser le milieu d'affaire Nigérian qu' elle souhaite mêler à cet évènement. Le Nigeria première économie d’Afrique et grand voisin du Cameroun, qui représente un grand marché pour les industries locales.

Ses actions ne se limitent pas dans les amphi ou les bureaux et salons, c’est une dame de terrain. Car pour elle, pour aider le président de la république qu’elle appelle affectueusement son père, elle doit mouiller le maillot. Dans les hauts-plateaux, elle ne donne pas le poisson aux populations mais apprend à pécher.

Fondatrice de More Woman in politics pour promouvoir l’émancipation de la femme en politique, elle organise les formations des femmes rurales en informatique utilisation d’internet, son utilisation, comment éviter les fakes news, etc…Ensuite l’imprégnation aux les enjeux de la libre échange, tantôt dans la distribution des ordinateurs. Promotrice des idéaux du président Paul Biya beaucoup la présentent comme future ministre du prochain gouvernement.

Construire Ensemble