CAMEROUN :: Baby Madison Label pour garantir la protection des orphelins et mineurs :: CAMEROON

Plus qu’une norme, Baby Madison Label pour garantir la protection des orphelins et mineurs dans les orphelinats bientôt au Cameroun .

Il y a deux ans en France, Anne Genetet, députée LREM, déposait une proposition de loi visant à lutter contre les dérives du volontariat, notamment dans les orphelinats pour la protection des enfants.

Il était question à travers cette loi de lutter contre la maltraitance des enfants, les orphelinats fictifs, des soi-disant bénévoles qui utilisent les enfants pour gagner de l’argent et améliorer leur bien-être au détriment de ces derniers.

Cette initiative de la députée avait été précédée par SOS Madison International, une ONG active dans la protection des enfants à travers le monde. Avant-gardiste dans le combat contre les dérives dans les orphelinats, SOS Madison International a anticipé avec le certificat Baby Madison Label. Plus qu’une norme, Baby Madison Label est le résultat de toute une équipe de bénévoles qui travaille dessus pour améliorer la sécurité et la protection des mineurs. Ils entendent se battre pour qu’aucun enfant issu des orphelinats ne se retrouvent plus à la rue.

Ce label a été présenté aux institutions françaises au cours d’une audience accordée par le cabinet de la secrétaire d’État Madame la Ministre Charlotte Caubel le 23 janvier 2023 .Ce jour, l’équipe de SOS Madison Internationale était reçue par Pauline Berne et Marie Léon, tous membres du cabinet de Madame la Ministre.Présente au Cameroun depuis bientôt un an, SOS Madison International sera bientôt au Cameroun pour labelliser les orphelinats et lieux d’accueil pour mineurs.L’ONG envisage à la rentrée 2023 pour le Cameroun d’offrir sa toute première bourse d’un million de FCFA pour qu’un « jeune orphelin puisse faire ses études à partir de septembre 2023 afin de réussir pour avoir une vie meilleure. Notre but est par la suite de pouvoir offrir des bourses à d’autres jeunes orphelins » explique Mason Ewing, promoteur de l’ONG.

Le Cameroun compte plus de 190 000 orphelins et enfants vulnérables, dont à peine 53 000 suivis par le gouvernement. Le pays travaille depuis des années à la mise sur pied d’un système de parrainage permettant à un tiers de pouvoir parrainer un enfant soit en payant sa scolarité, soit en lui offrant de quoi vivre au quotidien sans parler d’adoption.

Le système de labellisation de SOS Madison International serait un véritable indicateur de sérieux et de crédibilité des orphelinats.