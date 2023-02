CAMEROUN :: Romain Lecamus abandonne tout pour suivre son destin qui le mènera jusqu’à Kribi :: CAMEROON

De menuisier à acteur de cinéma, c’est le rêve de Romain Lecamus, qui avait pourtant très tôt abandonné l’école classique pour suivre une formation de menuisier, un parcours réussi avec brio.

Contre toute attente, Romain a décidé de tout abandonner pour forcer son destin dans le cinéma et réaliser son rêve : jouer pour les plus grands réalisateurs et producteurs américains et se retrouver sur les plateaux d’Hollywood.

Conscient du fait que dans la vie, il faut provoquer sa chance, forcer sa chance, faire ce qu'il faut pour que ça marche, ce jeune, né le 27 novembre 2004 à Fontainebleau en Seine-et-Marne dans la banlieue parisienne, sait que ce sera dur et qu’il a intérêt à se battre : « Croyez en vous, ne lâchez jamais rien et donnez-vous les moyens de réussir même si c’est difficile.

Personnellement, je m’entraîne beaucoup pour plus me lâcher dans le jeu et améliorer ma confiance en moi. Ça prend du temps, mais je progresse et je compte m’améliorer ! » explique Romain au magazine Toombow Kids.

Et puisque les étoiles se rencontrent, Romain a rencontré sur son chemin un homme au parcours inhabituel : Mason Ewing. Mason est le promoteur de la société EPP (Ewing Power Production), qui est une filiale de Mason Ewing Corp .

La société EPP ambitionne de réaliser les rêves de certains comédiens et comédiennes acteurs tels que Baba Wild, Zacharie Malek et Éric April. Avec Romain, ils feront tous partie du voyage pour le Cameroun, impatients d’aller là-bas tourner sur les plateaux de Coup de foudre à Kribi 2.0.Poursuivi par sa formation sur le bois, Romain reste très attaché à l’écologie et l’environnement.

Il compte réussir à l’image de son mentor, qui a travaillé dur toute sa vie, bravant les obstacles les plus redoutables et qui aujourd’hui, malgré son handicap, a réussi à fonder un empire audiovisue