L’ANCIEN INTERNATIONAL CAMEROUNAIS JOSEPH ANTOINE BELL A LA TETE DES INFRASTRUCTURES SPORTIVES DU CAMEROUN

Joseph Antoine Bell vient d’être nommé par décret présidentiel l’ancien gardien des buts de l’équipe nationale de football du Cameroun, Joseph Antoine Bell. Il est le président du comité d’orientation de l’Office National des Infrastructures et Equipements Sportifs (ONIES).

Le Cameroun compte désormais pour le football six stades de la compétition offrant 60 000 places (Olembe à Yaoundé), 50 000 places (Japoma à Douala), 40 000 places (Mfandena à Yaoundé) et 20 000 places (Roumde Adjia à Garoua, stades de Limbe et de Kouekong à Bafoussam).Si l’on rajoute d’autres disciplines sportives, ce sera sans oublier les complexes multisports, et olympiques de Yaoundé, bref une multitude d’infrastructures qui seront désormais coordonnées et entretenus par une structure autonome financièrement , bien qu’étant sous la tutelle du Ministère des sports.

Créé le 17 août 2022 par décret présidentiel, l’ONIES est placé sous la tutelle du ministère des Sports et de l’Éducation physique (Minsep). Il est doté d’une autonomie financière. Il a pour missions d’assurer l’entretien, la maintenance, l’exploitation, la sécurisation, le développement et la pérennisation des infrastructures et équipements sportifs ainsi que les installations spécifiques réalisés ou aménagés par l’État.