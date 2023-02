CAMEROUN :: Assassinat de Martinez Zogo: Amougou Belinga a bel et bien été auditionné au Sed, et libéré à 4 h :: CAMEROON

Pourquoi les journalistes, y compris Canal 2, et autres lanceurs d'alerte, se sont tous plantés dans l'affaire de l'audition de Jean Pierre Amougou Belinga ? Ils sont de bonne foi, mais naïfs, oubliant le penchant essentiellement manipulateur du PDG du groupe l'Anecdote, un homme qui pendant 10 ans, a terrorisé ministres, directeurs généraux, hauts responsables de l'administration et ambassadeurs, leur faisant croire que" je rendrai compte au chef de l'État". C'est par cette entame, que des sources nous révèlent des choses sur la discrète, mais chaude nuit du fondateur du groupe l'Anecdote, dans les locaux du Sed à Yaoundé la capitale politique du Cameroun.

Une très haute autorité judiciaire confirme la présence de Jean Pierre Amougou Belinga dans les locaux du secrétariat d'État à la Défense chargé de la gendarmerie, dans la nuit du vendredi 02 février 2023. Selon cette très haute autorité judiciaire, Jean Pierre Amougou Belinga a bel et bien été auditionné au Sed, et est retourné chez lui à quatre heures du matin au quartier Complexe Beac à Yaoundé, après une intervention du palais. Selon nos sources, il s'y est rendu de lui-même, sur simple convocation, sans aucune spectacularisation, et est entré sans tambour ni battant, et auditionné, avant d'être relaxé à quatre heures du matin. " Amougou Belinga et sa coterie ont dérouté une presse trop naïve et paresseuse, à cause du fait qu'il s'est retrouvé chez lui à 4 heures du matin, et donc que tout le monde pouvait donc le voir dès 10 heures à son réveil. C'est facile à comprendre : si vous êtes appelé au commissariat à 22 heures, et êtes libéré à quatre heures du matin, on ne saura même pas que vous étiez en garde-à-vue. C'est comme un homme qui découche, et rentre très tôt chez lui à quatre heures du matin", nous rapporte notre source qui ajoute qu'il y a une différence entre une arrestation et une convocation. " Amougou Belinga a été invité à se présenter à la gendarmerie comme le journaliste Xavier Messe. Il ne s'agissait pas d'une arrestation. L'histoire sur le cortège des voitures du BIR, est une invention de Monsieur Amougou Belinga lui-même, pour liguer l'opinion contre Ferdinand Ngoh Ngoh le ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République. La colère de Jean Pierre Amougou Belinga, est de voir l'enquête confiée à la Ngoh Ngoh, plutôt qu'à Laurent Esso le ministre d'État de la Justice son ami, et avec qui il est d'ailleurs en profil WhatsApp depuis deux ans", nous confie une source très introduite.

Selon une très haute autorité judiciaire, Jean Pierre Amougou Belinga a bel et bien été auditionné au Sed dans la nuit de vendredi à samedi, et est retourné chez lui à quatre heures du matin, sur une intervention venant du palais présidentiel. Et selon nos informations, il est étroitement surveillé, et sera convoqué chaque fois que cela sera nécessaire. Selon notre source, il n'y a pour le moment, aucune nécessité à procéder à son arrestation. Nos sources sont donc péremptoires : selon elles, c'est Amougou Belinga lui-même qui est l'initiatiateur des fakes news le concernant, sur cette affaire de l'assassinat crapuleux de Martinez Zogo où il n'est pourtant pas encore inculpé, mais étonne et détonne plutôt par une curieuse agitation de sa corterie, avec de nombreux journalistes et activistes des réseaux sociaux, sans aucune pudeur pour un homme tué avec une cruauté inadmissible même pour son pire ennemi.