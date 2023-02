CAMEROUN :: Très urgent (assassinat Martinez Zogo) : Voici les images de l'arrestation de Amougou Belinga et cie :: CAMEROON

L'homme d'affaires camerounais Jean Pierre Amougou Belinga, a été arrêté par une escouade de gendarmes ce matin à son domicile, au quartier dit Complexe Beac à Yaoundé.

C'est à six heures 30 selon le voisinage, que le PDG du groupe l'Anecdote, a été arrêté dans le cadre de l'enquête sur l'assassinat ignoble du journaliste Martinez Zogo, directeur de la radio Amplitude FM, avec le journaliste Bruno Bidjang son bras droit, nommé il y a quelques jours, directeur général de tous les médias du groupe. Le beau-père de Jeane Pierre Amougou Belinga, le colonel retraité Etoundi Nsoé et ancien commandant de la Garde présidentielle, a aussi été arrêté. Il est le chef de la sécurité de son gendre, et trône à la tête d'un détachement de gardiens de prison que le ministre d'État, ministre de la Justice, Laurent Esso, grand ami du propriétaire du groupe l'Anecdote, avait mis à sa disposition.

Selon le voisinage, une perquisition a lieu en ce moment au luxueux domicile de l'homme d'affaires cité dans plusieurs affaires de marchés publics fictifs à hauteur de près de 100 milliards francs CFA, et qui auraient bâti son immense fortune, avec la complicité de certains membres du gouvernement, ainsi qu'avec la complicité du patron de la sécurité présidentielle.