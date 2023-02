CAMEROUN :: Cadences, élégances et violences… avant la fin du Nyang-Nyang 2023 :: CAMEROON

Après l’expression de leur virilité sur la place publique et question d’imprimer ce festival à la communication digitale, les danseurs adorent les selfis avec les jolies filles… La parade finale réservée à l’exhibition de la plus grande société secrète le « Kumze-Kabem » aura lieu le samedi 19 février 2023.

16 heures 30 minutes ce vendredi 03 février 2023. Le lieu-dit carrefour le maire à Bafoussam, chef lieu de la région de l'Ouet Cameroun, est pris en otage par une horde de jeunes gens. Ils ont, en majorité, le torse nu et recouvert des couches d’huile de vidange noire. Les véhicules automobiles et les piétons circulent difficilement.

Au niveau de ce carrefour situé à un jet de pierre de la chefferie supérieure des Fussep, en bande de cinq à dix personnes, ces jeunes qui ont participé à la dernière séquence des parades pour jeunes initiés au « Peh » et localement appelés les « Touoptsa »(Ndlr : embaumé avec la terre ou l’argile pétrie), envahissent l’espace public et esquissent quelques pas de danse. Les vibrations du torse se mêlent aux mouvements pédalés des jambes et aux secousses des hanches. Le rythme est vibrant. Il exprime la virilité et la masculinité des jeunes originaires du village Bafoussam.

Légèrement romantiques

Certaines jeunes femmes sont poursuivies et chahutées par les jeunes Nyang-Nyang. Les plus agressifs laissent des impacts de leur maquillage noir sur les jeunes dames ou filles ciblées. Certains, légèrement, romantiques et maquillés avec des potions qui affichent les couleurs du drapeau tricolore camerounais-vert-rouge et jaune et des mèches qui renvoient à la mode féminine, cherchent à se mettre en mode selfis avec les jolies filles qui croisent leur chemin…. Question de montrer que le festival Nyang-Nyang, au-delà d’être le reflet de l’authenticité culturelle du peuple Fussep reste connecté à l’universalité. « J’étais à la chefferie supérieure Bafoussam. J’ai admiré la cadence des pas des jeunes danseurs du Nyang-Nyang.

Le spectacle y était beau et bien agencé. La majorité des danseurs étaient maquillés en rouge-blanc. Les couleurs de Racing club de Bafoussam, le club fanion de la métropole régionale de l’Ouest. Tout le contraire du désordre que vous observé dans les rues et sur les

axes principales de la ville », déclare Laure Noubissi. Selon elle, les initiés qui perturbent la circulation publique et agressent les passants sont des persona non grata auprès du Fo’o Njitack Ngompé Pélé de Bafoussam. « Ils sont refoulés par les notables et serviteurs du chef. On ne veut pas le désordre là-bas », explique-t-elle.

Comme Laure Noubissi de milliers d’amoureux de la culture Fussep et d’invités sont attendus le 19 février 2023 pour la dernière parade du festival culturel Nyang-Nyang 2022-2023. Ce jour, des adultes et vieillards, membres de la société secrète « Kumze-Kabem » feront une parade de clôture de l’année initiatique. Le Fo’o Njitack Ngompé sera de la partie…