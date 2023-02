GABON :: LA FURIE DES FLAMMES RAVAGE LA MAISON D'UN SOUTIEN DU PRÉSIDENT ALI BONGO ONDIMBA.

Une très triste nouvelle nous provient ce matin depuis le Libreville au Gabon. Le domicile d'un des soutiens indéfectibles fidèle et loyal du Président de la République Gabonaise Son Excellence Ali BONGO ONDIMBA à été consumé jeudi dernier par la flamme d'une très forte violence en fin d'après au quartier charbonnage.

Yann DAGUINO WORA Coordonnateur Général de la Team ALI BONGO ONDIMBA a été victime d'un incendie qui a ravagé toute sa maison . L'origine de l'incident selon les riverains est dû à un court-circuit électrique qui a endommagé les installations électriques et a causé l'incendie. Les populations du quartier Ambowet solidaire face à ce dernier ont comme un seul homme, réussi à éteindre le feu avec le concours des sapeurs-pompiers présents sur le lieu du drame. Un bien triste épreuve pour ce dernier qui a complètement tout perdu lors de cet incendie.

Nous souhaitons à Monsieur Yann DAGUINO WORA et toute sa famille notre soutien total face à cette épreuve tragique. Plus de peur que de mal aucune perte en vie humaine juste des gros dégâts matériels et autres.