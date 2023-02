En effet, les rois Bamoun, à l’exception de Ngouwouo ( 1818-1863 ), ont pour ancêtre direct ce prince Tikar, venu dans le Noun actuel avec près de 200 personnes. Une histoire partagée avec tant de populations de l’Ouest et du Nord-ouest Cameroun, des Bafoussam aux Baleng, des Nso aux Bagam ou Bafut et bien d’autres. Ou encore des Bafia dans le Centre.

C’est pourquoi, il aurait été utile pour des membres de la garde et de la suite du Mfon-roi des Bamoun, de laisser le propos de ce chef aller jusqu’à son terme et d’exprimer, s’il y’avait lieu, leur désaccord, par des voies appropriées. Au lieu de cela, les actes observés à Magba entachent cette forte charge symbolique, crispent les liens entre ces deux peuples et suscitent un tollé qui aurait pu être évité. Le comble : des saccages après une cérémonie qui avait des allures foraines, fraternelles et enjouées.