CAMEROUN :: impôt: LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DOIT INTERVENIR POUR SAUVER L’HERITAGE DE MODESTE MOPA :: CAMEROON

Loin devant la SNH, la Sonara, la CNPS, c’est le poste de DG des impôts le plus convoité au Cameroun. La Direction générale des impôts révolutionnée par Modeste Mopa Fatouing a collecté et reversé au trésor public 2426,5 milliards de FCFA, soit 3,45 milliards d’euro entre Janvier et Novembre 2022.

Modeste Mopa Fatouing s’en va au FMI, il laisse une DGI transformée. A titre d’exemple, entre 2008 et 2012 , pendant 05 ans, les recettes de la DGI non pétrole étaient en deçà des objectifs :Année 2008 , 853 milliards de FCFA sur un objectif de 867 milliards de FCFA , année 2009 , 829 milliards de FCFA sur un objectif de 961 milliards de FCFA , année 2010 , 855.7 milliards de FCFA sur un objectif de 908 milliards de FCFA ,année 2011 , 988 milliards de FCFA sur un objectif de 1002 milliards de FCFA , année 2012, 1053 milliards de FCFA sur un objectif 1076 milliards de FCFA .

Modeste a été nommé en 2013 et cette même année, pour la première fois depuis 05 ans les objectifs ont été atteints, 1 230,4 milliards de FCFA contre 1 214,0 milliards de FCFA attendus. En Novembre 2022 , le Cameroun a engrangé 2 025 milliards de FCFA de recettes fiscales non pétrolières contre 1 760,1 milliards de FCFA sur la même période en 2021, des résultats largement au-dessus des objectifs, plus de 100%.

Selon une révélation du journal panafricain Jeune Afrique , Modeste Mopa en quittant pour le FMI a proposé un nom, un ancien collaborateur qu’il pense être capable de maintenir le cap .C’est Faycal Abdoulaye , chef de division de la législation et des relations internationales. Seulement, selon les révélations du journal panafricain Jeune Afrique, le ministre des finances a préféré proposer son poulain Terence Adrien Tocke, tandis qu’au Cabinet civil, Roger Meyong Abath est pistonné .

Modeste MOPA FATOING pour atteindre ses objectifs , avait dû se rébeller contre les décisions du Ministre des Finances. Quel avenir pour les impôts si le futur DG doit faire allégeance à ceux qui ont piloté la quasi-totalité des projets foireux du Cameroun.? Surtout que certains noms sont cités dans les scandales relatifs aux lignes 94 et 65.